美元指數小幅走高但後市偏弱 日圓因升息預期上漲

美元指數周四（13日）繼續小幅上漲，不過市場仍然相當擔心美國政府貿易政策恐將導致經濟放緩，美元前景還是偏弱。

衡量美元兌六種主要貨幣匯價變動的美元指數（DXY）周四連續第二天走高，上漲0.21%至103.828。美元歷經本周稍早大部分時間被拋售後，最近兩個交易日投資人調整倉位。

美國總統川普開出的最新貿易戰線是，威脅要對歐洲進口的葡萄酒、白蘭地和其他酒類徵收200%的關稅。在這之前，他周三放話，針對歐盟反制美國的鋼鋁關稅，要對價值280億美元的美國進口商品徵收報復關稅，他一定會有所反應。貿易戰你來我往，擾亂了金融市場，亦引發經濟衰退擔憂。

路透分析，雖然美國勞工部周四公布的數據顯示，2月美國生產者物價指數（PPI）較1月意外持平，但展望關稅措施生效後，不太可能在未來幾個月內壓低物價。

瑞銀（UBS）駐紐約的外匯策略師Vassili Serebriakov說：「過去幾周，美元走軟幅度非常大，感覺我們正在進入一個盤整期。」他展望美元走弱，將歐元兌美元匯率的年末預測從1歐元兌0.990美元，上調至1.120美元。

他認為，美元是有回升的可能性，然而關稅衝擊不能忽視，而且4月初更全面的對等關稅實施時間即將到來。

日圓是周四兌美元唯一上漲的G-10貨幣，升值0.3%，至147.81日圓兌1美元。主要是受到市場預期日本銀行（央行）今年稍晚將會升息的提振。

日銀下周將舉行利率政策會議，儘管這次會議應會維持利率不變，但路透調查顯示，超過三分之二的受訪經濟學家預期日銀將在第3季升息25個基點至0.75%，最有可能的時間點是在7月。

日銀總裁植田和男對通膨與薪資趨勢表示樂觀，他說，隨著進口通膨消退且薪資繼續強勁成長，預期實際工資和消費者支出將能改善。