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黃金大漲叩關3,000美元 油價跌逾1%

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
紐約黃金現貨價格13日大漲創新高，逼近每英兩3,000美元。 路透
紐約黃金現貨價格13日大漲創新高，逼近每英兩3,000美元。 路透

國際黃金價格周四（13日）大漲再創歷史新高，逼近每英兩3,000美元大關，因為美國公布的最新經濟數據顯示通膨溫和，有利聯準會執行寬鬆政策，同時，貿易緊張情勢升級也引發了避險買盤。油價則是走低，跌幅超過1%。

紐約黃金現貨價格，周四大漲1.85%，報每英兩2,989.18美元，逼近3,000美元關卡。

美國勞工部周四公布的生產者物價指數（PPI）升幅低於預期，與周三的消費者物價指數（CPI）走勢一致，進一步強化了市場對聯準會（Fed）可能不久就將降息的預期。

道明證券大宗商品策略全球主管Bart Melek表示，「需求正在放緩，為寬鬆貨幣政策留下了空間」，「黃金的表現就像一種避險資產，與股票等風險資產的走勢相反」。

同時，愈來愈多的機構相信美國總統川普破壞性的貿易政策，加上其他擔憂，將推動黃金價格進一步走高。麥格理集團預期第2季金價將飆升至3,500美元，法國巴黎銀行也將黃金平均價格的預期，上調至遠高於3,000美元。

Allegiance Gold營運長Alex Ebkarian說：「黃金正處於長期牛市中，我們預估今年黃金價格將在3,000美元到3,200美元之間波動。」

油價方面，由於美國與其他國家之間的關稅戰可能打擊全球需求，以及美國提出的俄烏停火提議所帶來的不確定性，國際油價周四下跌。布蘭特原油期貨跌1.07美元，或1.51%，結算價報每桶69.88美元；美國西德州原油期貨下跌1.13美元，或1.67%，報每桶66.55美元。

國際能源署（IEA）最新報告指出，今年全球石油供應可能多於需求約每日60萬桶，目前預計全球需求將僅每日增加103萬桶，較上個月的預估值少了7萬桶。理由是不斷惡化的宏觀經濟狀況，包括一再升級的貿易緊張局勢。

Price Futures Group資深分析師Phil Flynn說，貿易緊張局勢動搖了投資人、消費者和企業的信心，美股下跌，打擊石油市場情緒。

俄羅斯總統普亭周四表示，莫斯科同意美國提出的俄烏停火建議，但任何停火都應帶來持久和平，並解決衝突的根源。他的談話一出，令油價短暫跌至盤中低點。市場現正權衡俄烏實現短期停火的可能性，不過瑞銀集團分析師Giovanni Staunovo表示，他「仍然懷疑 」這是否會促進俄羅斯的石油供應。

花旗銀行分析師指出，隨著川普公開承諾降低石油價格，到2025年下半年，他們預估布蘭特原油將跌至每桶60美元。

油價 美國 黃金

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國際油價跌逾1% 市場關注關稅戰及俄烏停火

紐時：川普上任50天 毀了美國80年建立的國際架構

俄停戰條件苛刻 短期難和平

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