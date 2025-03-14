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台積電ADR大跌3.15% 較台北交易溢價17.26%

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電

台積電ADR周四（13日）大跌3.15%，收在171.59美元，較台北交易溢價17.26%。費城半導體指數同日下跌0.62%。

周四美國股市三大指數下跌。道瓊工業指數下跌537.36點或1.30%，收在40,813.57點；標普500指數下跌77.78點或1.39%，收在5,521.52點；那斯達克指數下跌345.44點，或1.96%，收在17,303.01點。

台灣加權股價指數周四下跌316.68點，收在21,961.68點，台積電跌23元或2.33%，收在965.00元。

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光 ASX 157.12 -1.95 157.50 -0.24

中華電 CHT 129.16 +0.93 128.50 +0.51

台積電 TSM 1,137.57 -3.15 965.00 +17.26

聯電 UMC 42.67 -2.27 43.70 -2.36

*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據

半導體 台積電 指數

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