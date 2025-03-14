台積電ADR大跌3.15% 較台北交易溢價17.26%

自從獲得川普指派成為政府效率部（DOGE）領導人後，馬斯克大刀闊斧進行改革，不但裁撤許多聯邦雇員，還向200萬名員工寄發電子郵件，要求他們回報工作績效，否則可能遭到解聘，引發外界熱議，馬斯克領導下的特斯拉和X，也對他的管理方式頗有微詞。究竟，專家是如何分析馬斯克的管理模式？如果你也遇到像馬斯克一樣的上司，該如何面對？

2025-03-14 07:30