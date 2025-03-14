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全球貿易戰升級 川普揚言絕不讓步

中央社／ 華盛頓13日專電

美國總統川普（Donald Trump）宣布對全球徵收鋼鋁稅，引發加拿大、歐盟宣布反制措施。川普今天祭出新一輪關稅威脅，並揚言絕不會在鋼鋁、汽車等關稅上讓步。

美國昨起對進口鋼鋁全面課徵25%關稅後，歐盟與加拿大同日宣布對美國課徵報復性關稅，全球貿易戰進一步升級。

川普重返白宮後狂揮關稅大刀，揚言對其他國家加徵關稅。加拿大安大略省10日宣布對輸往美國3州的電力徵收25%附加費，以報復川普對部分加拿大商品及能源徵收進口關稅；川普也不甘示弱，11日揚言將對從加拿大進入美國的所有鋼鋁加徵25%關稅，把關稅調升至50%。

不過，安大略省（Ontario）省長福特（Doug Ford）與美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）11日通話後同意暫停對輸美電力徵收25%的附加費，白宮隨後也說，12日起對加拿大徵收25%鋼鋁稅，稅率與其他國家一樣。福特與盧特尼克預定今天在華府舉行貿易會談。

於此同時，媒體詢問美國是否會在鋼鋁稅及預計4月2日上路的對等關稅上讓步，川普回應表示，「我絕不會讓步，不論是鋼鋁或汽車（關稅）」。

他說，以加拿大為例，「我們不需要他們的車子、不需要他們的能源，不需要他們的木材，我們不需要他們有的東西」。

川普表示，儘管開徵關稅會造成一些「紛擾」，但他保證，「這不會持續很久」。

川普關稅戰持續造成美股動盪，華爾街股市今天收盤仍重挫，主要因為川普祭出新一輪關稅威脅。他今天在自家社群媒體「真實社群」（Truth Social）發文，揚言將對法國與其他歐盟國家的葡萄酒、香檳和其他酒精類產品加徵200%關稅，以報復歐盟對美國生產威士忌課徵50%關稅。

加拿大 川普 美國

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