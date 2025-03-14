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貿易戰升級…美股全線下挫！標普500指數進修正期 但英特爾漲15%

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
美股三大股指周四全線收黑，標普500指數跌入技術性修正區間。路透
美股三大股指周四全線收黑，標普500指數跌入技術性修正區間。路透

美股周四延續跌勢，三大股指全線下挫，標普500指數跌入技術性修正區間，此前通膨數據冷卻，被美國對一些最大貿易夥伴發動不斷升級關稅戰恐致通膨復熾、經濟衰退的擔憂所抵消。

道瓊工業指數下跌537.36點，跌幅1.3%，收40,813.57點；標普500指數下跌77.78點，跌幅1.39%，收5,521.52點；那斯達克指數下跌345.44點，跌幅1.96%，收黑在17,303.01點。

在川普多線作戰的最新一輪貿易戰中，歐盟對於美國全面徵收鋼鋁關稅，回報以對美國威士忌徵收50%的稅，促使川普在Truth Social上威脅要對進口歐洲葡萄酒和烈酒徵收200%的關稅。

Horizon Investments研究主管Mike Dickson說：「市場情緒非常糟糕，每天都有新的關稅新聞，這對市場造成了壓力。你會在市場中一些更敏感的領域看到這種情況，尤其是估值較高的『科技七雄』。現在的感覺並不好。」

標普500指數收盤比2月19日創下的紀錄高點低10.1%，市值蒸發5兆美元，證實這個風向標指數從那時起就進入了修正期。3月6日，那斯達克指數收盤比12月16日創下的歷史高點低10.4%，也處於修正區間。

被廣泛視為美國經濟健康狀況晴雨表的道瓊運輸指數收盤比11月25日的歷史高點低18.9%；如果跌破20%或更多，將確認進入熊市。

Horizon Investment Services執行長Chuck Carlson說：「經濟仍存在很多不確定性。其中一些不確定性當然是由關稅所驅動，但還有其他不確定性，投資者因此認為，也許硬著陸終究會發生。」

路透/益普索3月11日至12日對美國人進行的調查顯示，57%的參與者認為川普振興經濟的舉措過於反覆無常，53%的人認為關稅戰弊大於利。

勞工部的生產者物價指數（PPI）似與周三的CPI相呼應，低於預期的讀數似乎證實通膨在接近聯準會2%目標時仍在蜿蜒下行。

加上一份溫和的初次請領失業救濟金人數的報告，在一定程度上保證目前通膨正處於正確方向，以及勞動市場擁有穩固基礎。

市場還在關注美國國會山莊正在進行的角力，議員在避免政府部分停擺的最後期限即將到來之前，爭相通過一項臨時支出法案。

在標普500指數的11大類股裡，除公用事業之外，其他類股均收跌，以通信服務和非必需消費類跌幅最大。

英特爾躍漲14.6%，此前該晶片製造商任命業內資深人士陳立武為執行長。

Adobe大跌13.9%，此前該軟體公司預測的季度營收入與市場預期一致。

折扣零售商Dollar General公布的同店銷售預期雖然令人失望，但提供了樂觀的季度業績，股價上漲6.8%。

指數 經濟衰退 美國

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