川普關稅戰劍指歐盟酒類 歐股跌多漲少

中央社／ 倫敦13日綜合外電報導

全球股市今天多半走低，歐洲主要股市收盤跌多漲少，主因美國總統川普（Donald Trump）發起貿易戰新攻勢，揚言要對歐盟國家的葡萄酒、香檳和其他酒精類產品課徵200%關稅。

倫敦FTSE 100指數微漲1.59點或0.02%，以8542.56點作收。

法蘭克福DAX指數下跌109.27點或0.48%，收在22567.14點。

巴黎CAC 40指數下滑50.75點或0.64%，收7938.21點。

川普 指數 美國

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