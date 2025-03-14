川普關稅戰劍指歐盟酒類 歐股跌多漲少
全球股市今天多半走低，歐洲主要股市收盤跌多漲少，主因美國總統川普（Donald Trump）發起貿易戰新攻勢，揚言要對歐盟國家的葡萄酒、香檳和其他酒精類產品課徵200%關稅。
倫敦FTSE 100指數微漲1.59點或0.02%，以8542.56點作收。
法蘭克福DAX指數下跌109.27點或0.48%，收在22567.14點。
巴黎CAC 40指數下滑50.75點或0.64%，收7938.21點。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言