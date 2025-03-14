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普亭：支持與烏克蘭停火30天 如何實施有待討論

道瓊午盤大跌470點 標普指數瀕臨修正 華爾街不再指望「川普護盤」

經濟日報／ 編譯任中原／綜合外電
美股三大指數13日午盤左右跌幅擴大到1%，全球貿易戰火愈燒愈大。 美聯社
美股三大指數13日午盤左右跌幅擴大到1%，全球貿易戰火愈燒愈大。 美聯社

美股13日震盪走低，美國總統川普掀起的關稅戰愈演愈烈，尤其與歐盟和加拿大之間的緊張關係急速升高，午盤左右道瓊指數大跌470點，三大指數跌幅都已超過1%，標普500指數在不到三周的時間內從歷史頂峰回檔近10%，那斯達克綜合指數跌幅更超過13%，VIX美股恐慌指數也一度從12勁升到28。

股市震盪走低，原因之一是投資人擔憂川普對股市賣壓的容忍度遠比他第一任期時要高得多，因而不再相信金融市場將能約束川普的減稅及削減政府支出行動。

許多投資機構及華爾街銀行業原先都賭，如果金融市場動盪，將能使川普的關稅威脅以及削減政府支出行動走回頭路；但現在「川普護盤」的希望已轉趨黯淡。

瑞士銀行投資辦公室本周告知客戶，「市場正在質疑川普政府將會因為股市動盪及擔憂經濟成長，而調整政策」。

不僅僅是美股市場的陰霾升高。高盛與摩根士丹利由於擔憂關稅及外國的報復，已經下修美國今年的經濟成長預估；達美航空10日也警告，經濟「不確定性」已打擊達美的業務，並大幅調降第1季的營收及獲利展望。

在川普第一任期內，各界普遍認為金融市場動盪至少將使他激進的政策至少會出現短期性的倒退；但10日美股大跌後，白宮反而軟土深掘。白宮官員表示，「我們看到股市的野獸精神與企業界及企業領袖的作為南轅北轍，而就中、長期經濟而言後者顯然比前者更為重要」。

截至目前，股市下跌雖使川普延後對加拿大及墨西哥的關稅措施一個月，但其他諸如3月12日開始實施的鋼鋁產品關稅，以及對中國產品的關稅，卻仍然有效。

財政部長貝森特的發言令投資人更加擔憂。他表示，「沒有護盤。川普認為如果我們有好的政策，市場將會走高」。他並表示，美國經濟可能需要一段「戒毒期」，以降低對政府支出的依賴。他說，「當我們擺脫公共支出，轉向民間支出，將會經歷一次自然的調整。市場與經濟已經上鉤，對政府支出上癮。因此將有一段戒毒期」。

Stifel投資銀行股市策略長班尼斯特表示，對川普而言，「時間是唯一的制約因素」；「任何新政府第一年都是在先打破雞蛋，來製作蛋捲，而川普政府的雄心是大幅改造經濟秩序」。但經濟成長降溫及通膨升高，亦即「停滯膨脹」的風險愈來愈高，使美股面臨「鉗子時刻」包括每股獲利與本益比雙雙下降。

川普 指數

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