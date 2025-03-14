彭博：匯率操縱報告 恐是川普下個籌碼

彭博分析師指出，由於美國總統川普和財政部長⾙森特最近幾周都曾提到外匯操縱問題，匯率爭議可能成為貿易談判的重要籌碼，預定四月初公布的匯率操縱報告可能是其中之一，尤其對中國大陸和日本施壓。

至於台灣是否會被列為匯率操縱國，央行總裁楊金龍昨在立法院財委會備詢表示，央行與美國財政部溝通良好，「我們不會怕，請放心」；此外，多名立委關切川普的對等關稅威脅，楊金龍說，根據世界貿易組織資料，以全部商品貿易加權平均來看，台灣的關稅比美國還要低，因此對等關稅這項議題對台灣影響不會太大。

美國每年發布兩次匯率報告，有三項檢視標準，一是對美商品及服務貿易順差逾一五○億美元；二是經常帳順差對國內生產毛額（ＧＤＰ）比率逾百分之三；三是淨買匯金額對ＧＤＰ比率逾百分之二，且十二個月中有八個月（含）以上為淨買匯。

去年十一⽉的主要貿易夥伴匯率政策報告顯示，美國前廿⼤貿易夥伴都沒被正式貼上操縱匯率標籤，德國、⽇本、南韓、中國⼤陸、台灣、越南及新加坡等經濟體則被列⼊觀察名單。

楊金龍說，台灣因經濟結構因素，前兩項標準通常符合，很可能維持觀察名單，但央行與美國財政部溝通良好，隨時在溝通。

至於中國⼤陸近年來都被列⼊觀察名單，⼈民幣匯率仍可能被當成關稅談判⼯具，雖然⼈民幣兌美元目前呈現可控的升值趨勢，但川普也能根據一九八八年的法案，隨時認定任何經濟體在操縱匯率，而非根據二○一五年法案規定的須同時滿⾜三項量化標準，這在二○一九年已有前例。

⽇本和⽇圓最近因日圓貶值的貿易競爭優勢⽽被盯上，美方可能會在關稅談判時提起，從⽇本的⾓度看，這或許不會構成太⼤問題，因為日圓兌美元已轉為升值，且考量到⽇本當前景氣循環階段，⽇圓適度升值也屬合理。