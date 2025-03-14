川普擬對歐盟酒類課高關稅 金價破2970美元創新高
美國總統川普稍早揚言要對歐盟國家的葡萄酒、香檳和其他酒精類產品課徵200%關稅，黃金價格今天一度飆漲到每盎司2971美元，創下歷史新高。
法新社報導，川普（Donald Trump）的新關稅威脅加劇全球貿易不確定性，使黃金價格在午盤交易時間一度升至每盎司2971美元歷史新高價，超越2月底創下的紀錄。
歐盟昨天宣布，擬自4月1日起針對進口美國威士忌、機車與汽艇課徵50%關稅。這項政策將打擊美國部分知名產品，其中包括肯塔基州的波本威士忌（bourbon）和哈雷（Harley-Davidson）機車。
川普今天稍早則揚言將對法國與其他歐盟國家的葡萄酒、香檳和其他酒精類產品課徵200%關稅，以報復歐盟對美國生產威士忌課徵關稅。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言