川普擬對歐盟酒類課高關稅 金價破2970美元創新高

美國總統川普稍早揚言要對歐盟國家的葡萄酒、香檳和其他酒精類產品課徵200%關稅，黃金價格今天一度飆漲到每盎司2971美元，創下歷史新高。

法新社報導，川普（Donald Trump）的新關稅威脅加劇全球貿易不確定性，使黃金價格在午盤交易時間一度升至每盎司2971美元歷史新高價，超越2月底創下的紀錄。

歐盟昨天宣布，擬自4月1日起針對進口美國威士忌、機車與汽艇課徵50%關稅。這項政策將打擊美國部分知名產品，其中包括肯塔基州的波本威士忌（bourbon）和哈雷（Harley-Davidson）機車。

川普今天稍早則揚言將對法國與其他歐盟國家的葡萄酒、香檳和其他酒精類產品課徵200%關稅，以報復歐盟對美國生產威士忌課徵關稅。