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人物側寫／ 陳立武 台創投推手「影響力一百分」

聯合報／ 記者簡永祥
新任英特爾執行長陳立武。美聯社
新任英特爾執行長陳立武。美聯社

英特爾宣布新任執行長由陳立武接任，半導體界對這位馬來西亞華僑不陌生，他是台灣創投業推手級人物、也曾擔任半導體自動化設計大廠益華電腦執行長，是台積電大聯盟成員、先前也是英特爾董事會成員，二○一六年，他獲全球半導體聯盟（ＧＳＡ）頒發「張忠謀博士模範領袖獎」。他接任英特爾執行長，有利推動英特爾持續創新轉型 ，但也面臨很多挑戰。

陳立武在半導體與軟體業界歷練超過廿年，曾獲分析業者Relationship Science評為科技業界中人脈最廣的高階主管，給了一百分的影響力分數。

去年十二月一日，英特爾宣布基辛格退休，陳立武就被點名是熱門人選之一。英特爾宣布由他接任後，盤後股價上演慶祝行情，顯示市場正面看待懸空三個半月的掌門人確立，有利英特爾推動改革。

陳立武與台灣有很深的淵源，曾在台灣成立華登國際創投，是台灣最早投入創投業的團隊，投資觸角從台灣走向國際市場，投資領域包括台灣封裝廠和中國大陸的晶圓代工廠。

陳立武帶領益華電腦，因是台積電大聯盟成員，熟悉台積電晶圓代工模式，也了解台積電製程推進實力。外電披露，他與前執行長基辛格在轉虧為盈的策略上發生衝突，於去年八月離開董事會。兩人意見相左之處包括員工規模、代工策略和工作文化等。

對於英特爾將由陳立武掌舵，知名作家林宏文分析，這意味著英特爾先前混亂的路線之爭，應可暫告一個段落，前董事長貝瑞特提議要解散董事會並邀基辛格回鍋的意見，顯然已經落敗，接下來台積電與英特爾的合資計畫，可能都要重新來過。

華爾街投資圈多數希望陳立武接手後，能執行將英特爾晶圓代工服務分拆，專注核心晶心設計和封裝領域。不過，陳立武在給員工的信件中，似乎仍希望保留核心晶圓製造部門，他將成為英特爾七年來第四位執行長，上任後要推動的改造之路能否順利，仍有待觀察。

半導體 台積電 英特爾 陳立武 馬來西亞

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