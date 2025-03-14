陳立武出任新CEO 英特爾股價漲

美國晶片大廠英特爾（Intel）十一日宣布，由陳立武（Lip-Bu Tan）出任新任執行長，寄望這位前董事和半導體業界老將能讓這家晶片巨擘重返榮耀。陳立武在首封致員工的信函暗示，將維持前執行長基辛格重建晶圓代工事業路線。

英特爾發布聲明表示，曾任ＥＤＡ大廠益華（Cadence）執行長的陳立武將在十八日履新，接替臨時聯合執行長辛斯納和霍特豪斯，成為新執行長，並將再度加入董事會。這個消息激勵英特爾股價十三日早盤大漲逾百分之十。

相較於英特爾股價大漲，市場對於台積電找多家美企搶救英特爾晶圓製造業務的傳聞並不埋單，台積電股價昨在台股大盤開高走低，股價一度拉升至一○○五元，但盤中翻黑，午盤過後跌勢加重，最後一盤爆出五八九二張賣單，股價一口氣拉低五元，終場收在九六五元，下跌廿三元，跌幅逾百分之二。

受台積電走跌拖累，台股盤中振幅達五九一點，以下跌三一六點作收，收在最低點二一九六一點，年線再度失守。外資連續十三天賣超台股，昨再砍台積電七八四三張。

英特爾宣布，前董事會成員陳立武將於十八日接任執行長，他要如何帶領公司重返榮耀備受市場關注。（美聯社）

英特爾新任執行長陳立武現年六十五歲，他出生於馬來西亞的華裔家庭，在新加坡長大。他十一日寄送備忘錄給英特爾員工，表示他有信心帶領英特爾起死回生，並概述帶領英特爾的計畫，「我們將努力恢復英特爾作為世界級產品公司的地位，把我們打造為世界級晶圓代工業者，讓客戶前所未有的滿意。我們將從過去的錯誤學習，用挫敗強化我們的決心，並選擇行動」。

陳立武二○二二年加入英特爾董事會，二○二三年十月職權範圍擴大，監督製造業務，但去年八月請辭董事，因與時任執行長基辛格對轉虧為盈策略出現歧見，意見相左之處包括員工規模、代工策略、工作文化等。

Raymond James分析師帕裘里指出，陳立武是否可能分拆晶圓代工與晶片設計業務，仍不確定，但英特爾必須先展現具備生產更佳產品的能力。他說，陳立武具備工程背景，被認為是扭轉益華頹勢的功臣，提高市場對於英特爾能達成更先進技術的信心。

而在陳立武接掌英特爾後，也宣告美國四大半導體巨頭的執行長，都將由華人擔任，分別是輝達的黃仁勳、超微的蘇姿丰以及博通的陳福陽。