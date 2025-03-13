Google催生超強AI機器人 不只會摺紙還會灌籃

輝達GTC大會下周開展前夕，Google昨（13）日提前端出超強AI機器人模型，讓機器人不只會摺紙、還會灌籃，將先導入Google轉投資美國機器人開發商、有「特斯拉機器人布局最大勁敵」之譽的Apptronik公司的人形機器人，引爆新一波機器人大商機。

輝達、Google兩大科技巨頭再掀機器人熱潮，激勵機器人概念股昨日成為盤面人氣焦點，不畏大盤重挫，新漢強攻漲停，鴻海（2317）旗下廣宇飆漲逾6%，盟立、凌華、台達電、所羅門也都收紅。

Google旗下DeepMind昨日推出以Gemini 2.0大語言模型，訓練出用於控制機器人的Gemini Robotics和Gemini Robotics-ER兩種AI模型，前者強調通用、互動與敏捷性，可開發更擬人化的機器人，後者專注於空間理解，能更精準感知與推理環境。

經過Google新模型訓練的機器人，可執行更精細的操作任務，如流暢地摺紙、拉開夾鏈袋，甚至灌籃等，業界大為讚嘆。加州大學柏克萊分校機器人學教授Ken Goldberg高呼為「機器人領域令人興奮的進展」，麻省理工學院教授兼豐田研究院機器人研究副總裁Russ Tedrake也認為對機器人而言「是重要的一步」。

Google規劃，相關新AI機器人模型將率先導入Apptronik的人形機器人，雙方攜手加速人形機器人發展，Google同時選定Agile Robots、Agility Robotics、Boston Dynamics、Enchanted Tools等一起合作，也預示機器人領域的「軍備競賽」正在如火如荼開打。

Apptronik是Google大力扶植的美國機器人開發商。Google旗下DeepMind去年12月與Apptronik達成策略合作夥伴協議，將結合AI軟體與硬體，推進人形機器人發展，Google 2月更參與Apptronik上的3.5億美元A輪融資，合作關係愈趨密切。

特斯拉、OpenAI等科技大廠爭相研發「AI大腦」，要拿下次世代機器人的話語權。Google力挺下，Apptronik在業界有「特斯拉機器人布局最大勁敵」之譽，並以打造低於汽車價格的家用機器人為終極目標。

法人看好，Google積極切入人形機器人「AI大腦」，打造能執行更精細的操作任務的機器人模型，並攜手Apptronik打造新一代人型機器人，目標要打造低於汽車價格的家用機器人，將為人形機器人市場增添更多商機，引爆新一波機器人熱潮。