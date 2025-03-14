彭博：匯率報告…川普籌碼 將成貿易談判重要工具

彭博分析師指出，由於美國總統川普和財政部長貝森特最近幾周都曾提到外匯操縱問題，匯率爭議可能成為貿易談判的重要籌碼，預定4月初公布的匯率操縱報告可能是其中之一，尤其對中國大陸和日本施壓。

近年來，美國財政部的主要貿易夥伴匯率政策常在每年11月和6月發布，但一項關於關稅與匯率操縱的研究報告將於4月初發布。

川普關稅戰籌碼匯率爭議

去年11月的主要貿易夥伴匯率政策報告顯示，美國前20大貿易夥伴都沒被貼上操縱匯率標籤，德國、日本、韓國、大陸 、台灣、越南及新加坡等經濟體則被列入觀察名單。

不過，匯率操縱相關認定具有較高主觀性，任何經濟體隨時都可能被列入，例如大陸在2019年8月曾被列入，瑞士是唯一曾被列為匯率操縱國（2020年12月）的G10經濟體。

大陸近年來都被列入觀察名單，人民幣匯率仍可能被當成關稅談判工具，雖然人民幣兌美元目前呈現可控的升值趨勢，但川普也能根據1988年的法案，隨時認定任何經濟體在操縱匯率，而非根據2015年法案規定、該經濟體須同時滿足全部三項量化標準，這在2019年已有前例。

日本和日圓最近因日圓貶值的貿易競爭優勢被盯上，美方可能會在關稅談判時提起，從日本角度看，這或許不會構成太大問題，因為日圓兌美元已轉為升值，且考量到日本當前景氣循環階段，日圓適度升值也屬合理。

瑞郎則暫時不是關注焦點，因為美國官員最近都沒特別提及瑞士是貨幣操縱國，尤其美元兌瑞郎從1月高點以來已貶值逾4%，因此要求瑞士央行推動瑞郎升值的論據已不成立。