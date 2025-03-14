美2月PPI低於預期 通膨壓力稍減

美國今年2月生產者物價指數（PPI）低於預估，與消費者物價指數（CPI）走勢一致，主因服務業成本降低，也顯示生產者並未持續將關稅效應提前反映在供應價格上，預料將緩解短期間的通膨壓力。

勞工部13日公布，2月整體PPI與元月持平，低於預估的0.3%升幅，更遠低於元月時的0.6%（修正數）升幅；比去年同期上升3.2%，也低於預估的3.3%，以及元月時的3.7%（修正數）升幅。

扣除能源及食品的核心PPI，比元月下降0.1%，低於預估的0.3%，也低於元月的0.5%（修正數）升幅；比去年同期上升3.4%，低於預估的3.5%，以及元月的3.8%（修正數）升幅。

不過在PPI報告中，聯準會所關切的幾個項目大都上揚，包括住院成本上升1%，投資組合管理費用上升0.5%。經濟學者表示，2月PPI降溫固然是好消息，但主要是因為元月漲幅太大，以及川普的關稅政策反覆無常；不過由於多項新關稅將從3、4月開始陸續生效，因此通膨上升只是時間問題。

另外同日公布的另一項數據顯示，上周（3月8日止）首次申領失業給付人數為22萬人，低於預估的22.5萬人，及之前一周的22.2萬人；前周（3月1日止）連續申領人數為187萬人，低於預估的188.8萬人，也低於之前一周的189.7萬人，也顯示就業市場只是稍稍降溫。