BMW吸收墨國銷美關稅成本

經濟日報／ 編譯林文彬／綜合外電

德國汽車製造商寶馬（BMW）已向美國經銷商表示，將吸收新關稅為從墨西哥進口車輛帶來的額外成本，時間至少持續到5月前。

根據BMW 12日發送給美國經銷商的訊息，BMW旗下在墨西哥生產的3系列轎車及2系列雙門跑車（包括M2性能版），將面臨美國總統川普對墨國加徵的25%關稅。BMW表示，5月1日前將對這些車採取「價格保護」措施，意味這段時間不會把關稅成本轉嫁給經銷商和消費者。

BMW說：「但如果關稅情勢維持現況，我們可能需要在期限過後重新評估。」BMW發言人已證實訊息內容無誤。

BMW發言人表示，從墨西哥進口的車約占該公司美國銷售一成。

華爾街日報則指出，3系列和2系列貢獻BMW約12%美國銷售。BMW股價13日盤中最多下跌2.4%，報82.26歐元，連續第三個交易日走低。

另一方面，德國另一個汽車品牌福斯（Volkswagen）執行長雪佛（Thomas Schaefer）13日表示，該品牌正在擬定因應美國關稅的長期備用計畫，排除趕在最後一刻把車輛從墨西哥進口至美國的作法。

福斯在墨西哥普埃布拉（Puebla）有一座大型工廠，該品牌在美國銷售的車有三分之二左右在這座工廠生產。

BMW 墨西哥 美國

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