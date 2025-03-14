開先例 幣安獲阿聯注資

阿拉伯聯合大公國國營投資公司MGX宣布，將對全球最大加密貨幣交易所幣安（Binance）投資20億美元，開創幣安接受機構投資人投資的先例，這也是加密貨幣產業史上規模數一數二大的投資。

雙方12日在聯合新聞稿中表示，這筆投資將以穩定幣付款，是有史以來所有以加密貨幣支付的投資中，規模最大的一筆，MGX將取得幣安少數股權。幣安及MGX未透露MGX持股比重及使用哪種穩定幣付款，幣安未回應交易是否已完成。

擁有豐富石油的阿聯去年成立聚焦於人工智慧（AI）技術的MGX，藉此加強以AI讓經濟多樣化的野心。MGX去年9月和資產管理公司貝萊德（BlackRock）及微軟聯手成立逾300億美元的AI基金，但尚未投資加密貨幣產業與區塊鏈領域。MGX董事長是在阿聯勢力龐大的國安顧問那哈揚，阿聯在AI領域所做的努力，就是由他主導。

MGX總經理兼執行長葉海亞聲明中說：「MGX投資幣安，反映我們對強化區塊鏈潛力的承諾，區塊鏈可望改變數位金融樣貌。」