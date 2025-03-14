寶可夢GO 賣給美國遊戲商

熱門手遊「寶可夢Go」（Pokemon Go）開發商Niantic宣布，將把遊戲事業以35億美元賣給「美版大富翁」手遊開發商Scopely。但這家美國遊戲公司背後大金主是沙烏地阿拉伯主權財富基金，此交易也將使沙國朝向成為「全球電玩重鎮」的志向更進一步。

Niantic 12日宣布，Scopely將以35億美元取得旗下遊戲「寶可夢Go」、「皮克敏綻放」（Pikmin Bloom）和「魔物獵人Now」（Monster Hunter Now），以及其經營團隊，並將額外支付Niantic股東3.5億美元。雙方預計將在今年內完成交易。

Niantic今後將專注於發展3D地圖和人工智慧（AI），計劃在這項交易完成後，將其地理空間AI事業分拆為新公司Niantic Spatial，由創辦人暨執行長漢克（John Hanke）領軍，以開發「新世代的地圖」，透過玩家捕捉的影像和位置資料構成世界。

在2015年分拆前，Niantic最早是一家Google的內部新創公司，2016年與任天堂和寶可夢公司合作推出「寶可夢Go」，引發社會現象，不僅成為全球最受歡迎和最賺錢的手機遊戲，也開創出新種類的「擴增實境」（AR）應用軟體，透過手機相機把虛擬角色與真實世界結合為一。

該遊戲上架至今已累積逾80億美元營收，並仍是現在獲利最高的手遊之一，去年仍有3,000萬名每月玩家花費超過10億美元。

Scopely在2023年被沙國主權基金公共投資基金（PIF）旗下的Savvy遊戲集團以49億美元買下。該公司擁有去年全球營收第二高的手遊「地產大亨Go！」（Monopoly Go！），玩家消費估達22億美元。這項與Niantic的交易將使Scopely旗下遊戲的玩家總數達到逾5億人。

PIF已提撥近400億美元發展沙國電玩業，並計劃在2030年前在沙國成立250家電玩公司，和創造3.9萬個就業機會。

Savvy被視為是這些遠大抱負的主要動力。Savvy已透過一連串交易入股任天堂、美商藝電（EA）、動視暴雪和Take-Two等遊戲公司。

沙國近年也舉辦多場大型電競錦標賽。最近一場是去年夏季在沙國首都利雅德舉辦的電競世界盃，超過500支隊伍爭奪總獎金6,000萬美元。沙國也已預計將在2027年主辦首場電競奧運會，對電玩業的投資預料將會繼續下去。