英特爾新任執行長 陳立武，寫過扭轉頹勢的紀錄

英特爾新任執行長陳立武是半導體老將，他曾獲評選為科技業人脈最廣的高階主管，也擁有成功幫助其他公司扭轉頹勢的輝煌紀錄。

在晶片業資歷長達30多年的陳立武，在英特爾陷入營運低潮之際出任執行長，彭博資訊形容是「接下美國科技業最艱辛的工作」。財星（Fortune）網站也形容他「足夠勇敢」願意當英特爾執行長。

財星指出，英特爾近年的最大問題之一，就是一直都沒辦法做出困難的決策，總是猶豫不決、試圖魚與熊掌兼得，陳立武或許能帶來新氣象。

陳立武曾任EDA大廠益華（Cadence Design Systems）執行長，在半導體業備受敬重，曾獲分析業者Relationship Science評為科技業人脈最廣的高階主管，給予了100分的影響力分數。2016年，他是「張忠謀博士模範領袖獎」獲獎者。

陳立武出生於馬來西亞，在新加坡長大，就讀南洋理工大學並主修物理，隨後赴美國麻省理工學院（MIT）攻讀核能工程碩士。他原本計劃攻讀博士學位，但最終轉至舊金山大學取得企管碩士（MBA）學位。

他1987年創立創投業者Walden國際公司，認為就算新創公司的工程師團隊規模相對較小，但若擁有良好晶片設計構想，也能和晶片巨擘相競爭。他已投資上百家新創公司，包括後來被亞馬遜收購的Annapurna實驗室、後來被高通收購的Nuvia，2001年獲富比世（Forbes）封為「亞洲創投先驅」。