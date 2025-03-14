美半導體四強CEO 都是華裔

經濟日報／ 記者鐘惠玲／台北報導
圖為輝達執行長黃仁勳去年在台北參加活動時的檔案照。路透
圖為輝達執行長黃仁勳去年在台北參加活動時的檔案照。路透

美國晶片大廠當中，目前已有輝達執行長黃仁勳、超微執行長蘇姿丰，以及博通執行長陳福陽等三人具有華裔背景，隨著英特爾將迎來新任華裔執行長陳立武，全美四大半導體廠都將由華裔精英掌舵，這四大廠總計市值高達近4兆美元，涵蓋AI、PC、網通等重要領域，重要性不言可喻。

輝達是目前AI晶片霸主，在各種AI議題中都具指標意義，接下來更要發展受矚目的機器人應用。

超微除了不斷擴張處理器版圖，也積極切入AI加速器市場，不放過AI龐大商機。眾所周知，黃仁勳與蘇姿丰都是台裔背景，小時候也都在台灣住過，黃仁勳訪台時還不時會秀台語來展現親和力。

陳立武將成為英特爾首位華裔執行長，英文姓名是Lip-Bu Tan，「Tan」就是福建話「陳」的音譯。他出生於馬來西亞，在新加坡長大，擁有新加坡南洋理工大學物理學學士學位、麻省理工學院核子工程碩士學位，以及舊金山大學工商管理碩士學位。在英特爾艱困時刻，他接下執行長職務，扛起振衰起敝的任務，要在產業矚目下，成為公司的救世主。

陳福陽擅長併購，他也出身於馬來西亞檳城。博通除了既有晶片業務，在特殊應用IC（ASIC）市場也表現亮眼。

黃仁勳已經確定將於今年台北國際電腦展期間訪台，多年來台灣供應鏈與英特爾合作關係緊密，英特爾前幾任執行長都來過台灣，在陳立武上任後，外界也期待他今年或有機會訪台。

AI 英特爾 黃仁勳

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