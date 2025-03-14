陳立武出任英特爾執行長 高喊「有信心帶領公司起死回生」

英特爾宣布，由前董事陳立武（Lip-Bu Tan）出任新任執行長，18日生效。市場憂心，陳立武出任英特爾執行長，重新整頓公司，他對晶圓代工事業的態度，可能加速讓台積電（2330）攜手輝達等美系大廠合資設新公司運營英特爾晶圓廠的傳言成真。

業界盛傳，半導體老將陳立武先前因與英特爾前執行長基辛格經營理念不合，閃辭英特爾董事，由於陳立武在EDA大廠益華電腦任職多年，傾向晶片設計應用，先前即傳出他與基辛格在英特爾代工事業意見相左。

陳立武小檔案

市場對英特爾找到新執行長按讚，英特爾13日早盤勁揚近17%；台積電普通股昨天早盤一度重返千元大關，攻上1,005元，惟市場憂心陳立武可能加快促成台積電運營英特爾晶圓廠的腳步，不利台積電後續布局，隨後賣壓湧現，終場收當日最低965元、跌23元，外資轉賣7,843張，13日ADR早盤也跌約2.7%。

英特爾發布聲明表示，陳立武將在18日履新，接替臨時聯合執行長辛斯納和霍特豪斯，成為新任執行長，並將再度加入董事會。

陳立武指出，他看到許多重要的機會以重塑業務，並將以更好的方式服務客戶，並為股東創造價值。同時，他也提到，英特爾擁有強大且具差異化的運算平台、龐大的客戶基礎，以及隨著重建製程技術藍圖而日益強大的製造布局。他熱切期待加入英特爾，並在整個團隊的努力基礎上，推動業務邁向未來。

陳立武在11日寄送給英特爾員工的備忘錄中表示，他有信心帶領英特爾起死回生，「這不是說將很容易」，「但我會加入是因為我相信我們擁有贏的條件」，「在我的領導下，英特爾將是一家聚焦工程的公司」，「認真傾聽客戶的意見，對我們所做的承諾負責，從而建立信任」。

他也概述帶領英特爾的計畫，「我們將努力恢復英特爾作為世界級產品公司的地位，把我們打造為世界級的晶圓代工業者，讓客戶獲得前所未有的滿意」，「我們將從過去的錯誤學習，用挫敗強化我們的決心，並選擇行動」，「在我們擁有動能的努力，我們必須加倍努力擴大優勢，在我們競爭落後的領域，我們必須計算擾亂並向前跨大步的風險，在我們進展慢於預期的領域，我們必須找到加快腳步的新方式」。

Raymond James分析師帕裘里指出，陳立武是否可能分拆晶圓代工與晶片設計業務，還在未定之天，但英特爾必須先展現具備生產更佳產品的能力。

他說，陳立武具備工程背景，也被認為是扭轉益華頹勢的功臣，提高了市場對於英特爾能達成更先進技術的信心。

Futurum集團執行長紐曼紐曼也預測，陳立武將更效率導向，將裁減人力，比起基辛格，他更積極驅動朝路線前進，並確保營運支出受管控。