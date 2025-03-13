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準備大賺一筆？川普關稅大刀釀股市崩盤 「這些人」卻老神在在

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準備大賺一筆？川普關稅大刀引發股市崩盤 「這些人」卻老神在在

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電
美國總統頻頻揮舞關稅大刀，超級富豪處變不驚，找尋獲利機會。美聯社
美國總統頻頻揮舞關稅大刀，超級富豪處變不驚，找尋獲利機會。美聯社

美國總統川普反覆的關稅政策引發股市狂瀉，市井小民憂心退休金受影響，甚至是停滯性通膨降臨。然而，前1%的超級富豪對川普的舉措處變不驚，甚至摩拳擦掌，準備藉此亂局大賺一筆。

R360管理合夥人、南佛州分會會長賈西亞表示，該組織的130名會員，正利用當前市場的不穩定性以及變動的關稅政策，重新調整方向，以物色並把握新機會。R360不是普通的組織團體，這個團體採受邀制，會員身價千億美元起跳，資產規模合計500億美元。

賈西亞說，川普這一連串行動基本上是在兌現其宣言，在他去年11月勝選後，許多會員已根據川普第一個任期的政策（包括高額關稅），預先調整資產配置。

成員也預期，隨著各國找出折衷方案，美國關稅反覆不定的情況將在六個月內塵埃落定，「但這並不代表遲來已久的衰退不會發生，這完全是另一碼事」。

賈西亞指出，國防產業目前變得更具吸引力，但不一定是傳統大型軍火商受惠。這些超富對勞斯萊斯的轉型題材，或Palantir這類新興業者更感興趣。

比特幣是另一個會員感興趣的領域。部分會員甚至助推川普改變對比特幣的觀感，R360佛州分會在川普旗下高球場舉辦會議，也有助益，賦予會員與川普本人及其核心圈子近距離交流的機會。賈西亞說：「他們早就知道幣圈會有大事發生。」

賈西亞也說，R360的會員平均將10%的資產配置在現金，從去年到今年初，許多人仿效「股神」巴菲特增持現金。

他說：「巴菲特是一個最重要的指標。」「當會員看到巴菲特開始動用現金時…他們會密切留意動向，接著再出手。」

賈西亞說，以會員的淨值和可觀的現金儲備來看，他們已準備好度過市場亂流以及可能到來的經濟衰退，「其處境令人稱羨」。

川普 巴菲特 比特幣 資產 關稅

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