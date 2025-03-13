川普揚言對歐盟酒類課高關稅 美股開低
美國2月生產者物價降溫，使投資人稍微鬆一口氣，但美國總統川普稍早揚言對法國與其他歐盟國家的葡萄酒、香檳等產品課200%關稅，受此影響，華爾街股市今天開低。
美國勞工部今天發布報告指出，2月生產者物價指數（PPI）與1月相比持平；1月增幅為0.6%。若與去年同期相比，2月PPI上揚3.2%，低於1月的3.7%。
道瓊工業指數開盤下跌70.9點或0.17%，開在41280.05點。
標準普爾500指數開盤微跌4.9點或0.09%，報5594.45點。
那斯達克指數開盤小挫49.9點或0.28%，報17598.56點。
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