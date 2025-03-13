美經濟數據報喜不敵貿易戰疑慮 亞股多收低

外界持續擔心美國總統川普發起貿易戰對全球造成的衝擊，使得美國通膨數據釋出正面訊號一事相形失色，亞股今天多收低。

法新社報導，各國政府正在努力因應川普（Donald Trump）的關稅計畫和他揚言進一步推出的措施，股市在未來充滿不確定性之下陷入震盪。

外界過去幾週注意力大多放在川普和他發起的貿易戰。不過，美國昨天公布數據，2月消費者物價指數（CPI）增幅低於市場預期，使市場稍微獲得喘息；這是川普重返白宮後第1個完整月份的通膨數據。

數據也顯示，上月核心CPI剔除食物和能源等價格波動較大的項目後，增幅也低於市場預期。

但對投資人而言，首要問題是川普的貿易政策；他昨天起對全球銷美鋼鋁加徵關稅，使巴西、韓國到歐盟（EU）在內許多國家同受衝擊。

投資人日益擔憂，川普關稅和他的減稅、放鬆管制及管制移民承諾，將使通膨復熾，迫使聯邦準備理事會（Fed）再次升息，最終導致經濟步入衰退。

SPI資產管理公司（SPI Asset Management）分析師殷尼斯（Stephen Innes）示警，儘管市場對美國2月CPI數據反應正面，但市場仍充斥不確定性。

亞股方面，東京、香港、上海、雪梨、威靈頓、台北及首爾股市均收低；馬尼拉股市則收高。