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「沒這麼忙過」AI資料中心龐大需求帶動 美國今年電力產業併購火熱

中央社／ 紐約13日綜合外電報導
今年1月至2月美國電力產業併購交易規模總計達364億美元，其中以星座能源公司以164億美元收購Calpine規模最大。圖／美聯社
今年1月至2月美國電力產業併購交易規模總計達364億美元，其中以星座能源公司以164億美元收購Calpine規模最大。圖／美聯社

隨著電力產業因應人工智慧（AI）資料中心的龐大需求，市場對於電力資產的胃口大開，併購專家預期，2025年將是美國電力產業併購豐收的一年。

路透社報導，AI破紀錄的電力需求，加上未來的用電量預測令人眼花撩亂，讓發電和基礎建設資產，以及擁有這些資產的公司成為能源業者、私募基金和其他機構投資人垂涎的目標。

今年1月至2月美國電力產業併購交易規模總計達364億美元，其中以星座能源公司（Constellation Energy）以164億美元收購Calpine規模最大。根據倫敦證券交易所集團（LSEG），美國今年前2個月的數據也超越過去20年來每年前2個月的數據，只有其中1年除外。

受到市場波動與外界對川普政府政策及其對經濟影響的不確定性影響，全球併購金額創下金融危機以來最疲軟的開年表現，這點和熱鬧滾滾的電力產業併購活動形成鮮明對比。

美國總統川普宣布「能源緊急狀態」，以加速電力基礎設施建設，並稱這是「確保美國國家與經濟安全的緊迫優先事項」。

投資公司KKR集團（KKR）董事總經理勞勒（Kathleen Lawler）表示，「整個電力產業商機遍佈」， 「我們從來沒這麼忙過」。

川普 美國 資產 電力需求

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