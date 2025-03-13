快訊

赴陸落實登錄揭露制度 觀光業者痛批成「炮灰」：乾脆宣布戒嚴

普亭大勝？專家打臉揭慘況「俄軍募兵崩潰」 花118年才能占領烏克蘭

下班注意！14縣市發布大雨特報 雷雨狂炸3地到晚間

特斯拉股價反彈行情啟動？ 分析師：2條件決定能否挑戰800美元

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電
富豪馬斯克領導的電動車大廠特斯拉股價最近大跌，但近日蓄勢反彈。圖／路透
富豪馬斯克領導的電動車大廠特斯拉股價最近大跌，但近日蓄勢反彈。圖／路透

電動車大廠特斯拉的股價在墜落低谷後，近日蓄勢反彈，日線試圖連拉三根紅棒。分析師預期，該股未來數月走勢仍將劇烈震盪。

道瓊社報導，特斯拉13日盤前股價下跌1.5%，但前兩個交易日分別收漲7.6%和3.8%。

特斯拉股價周一（10日）崩跌15.4%，主因是華爾街分析師調降對第1季交車數的估測，共識預測值從大約43萬輛下調至接近36萬輛，低於2024年第1季的38.7萬輛。投資人當然希望見到成長，而非下滑。

特斯拉電動車銷售為何滑落，仍是多空爭辯不止的話題。

市場論述丕變

 

多方相信，一旦升級版Modeo Y產量增加，加上今年稍後售價較便宜的新款車推出，屆時可望重拾銷售成長。

空方則認為，執行長馬斯克近來投入右翼政治活動，已觸怒全球各地的電動車買家。

摩根士丹利分析師瓊納斯說：「追蹤特斯拉將近15年，我們發覺投資人對該公司的論述往往跟著股價走。」他指出，投資人去年底把特斯拉視為「人工智慧（AI）大贏家」，但現在卻擔心馬斯克漟政治渾水、未能專心領導公司。

多空展望視兩條件而定

瓊納斯指出，兩件事有助於提振投資人對這檔股票的信心：1.春末或夏初在奧斯汀推出自駕計程車服務；2.在「機器人日」展示成果，向投資人證明運用AI運算打造的人形機器人確實能節省人力。

他仍給特斯拉股票「買進」評價，目標價估為430美元。但他認為，未來12個月內，特斯拉股價在最樂觀情況下，有挑戰800美元的空間；但在最悲觀情況下，也可能下測200美元支撐價位。特斯拉股價12日強彈7.6%，收在每股248.09美元。

瓊納斯指出，未來看多的兩大條件是：2030年銷售量達700萬輛，而且自駕計程車對盈餘貢獻良多。相反地，悲觀情況則假設2030年銷量僅400萬輛電動車，且自駕計程車事業仍微不足道。

投資人 特斯拉 馬斯克

延伸閱讀

4680電池供應元年 法人：這幾檔模組廠後市看望

特斯拉成為川普新政反指標

馬斯克參政後…特斯拉股價連數周下跌 該換執行長？分析師：陷兩難

川普直播帶貨特斯拉 像專業銷售…網友震驚

相關新聞

特斯拉股價反彈行情啟動？ 分析師：2條件決定能否挑戰800美元

電動車大廠特斯拉的股價在墜落低谷後，近日蓄勢反彈，日線試圖連拉三根紅棒。分析師預期，該股未來數月走勢仍將劇烈震盪。

情況緊迫…日本逾60%醫院「賠錢苦撐」 原因出在這一點

日本病院會等六個醫院團體表示，日本逾六成醫院處於經營虧損狀態，原因出在生活和薪資成本上漲，導致包括診療在內的醫療服務成本...

又見脫離案例 日本野村控股退出淨零銀行聯盟

日本野村控股公司（Nomura Holdings）已經退出淨零銀行聯盟（NZBA），成為三井住友金融集團之後，第2個脫離...

俄羅斯2月通膨率升至10.1% 創2年來最高點

俄羅斯聯邦統計局（Rosstat）今天公布的數據顯示，儘管央行大幅升息，俄羅斯2月年通膨率仍躍升至10%以上，創下2年來...

英特爾任命陳立武為執行長 重新加入董事會

英特爾今（13）日宣布董事會任命擁有深厚半導體經驗的傑出科技領袖陳立武（Lip-Bu Tan）擔任執行長，自3月18日起...

受惠科技股與金融股領漲 日本東證指數小幅收高

日本東證股價指數（Topix）今天小幅收高，受惠於日本科技股追隨美國科技股漲勢上揚，以及含保險公司在內金融族群因預期利率...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。