情況緊迫…日本逾60%醫院「賠錢苦撐」 原因出在這一點
日本病院會等六個醫院團體表示，日本逾六成醫院處於經營虧損狀態，原因出在生活和薪資成本上漲，導致包括診療在內的醫療服務成本，超過醫院收入。
讀賣新聞報導，根據1、2月對隸屬這六個團體的5,901家醫療院所進行的調查（實際應答家數為1,816家），其中61.2%的醫院表示，其經常利益為赤字，比2023年調查的50.8%高出10.4個百分點。
雖然包含門診和住院治療的醫療服務收入增長1.9%，但人事成本卻增長2.7%，醫療用品和水電費用增長2.4%，這意味著日本醫院成本增幅超過了收入。
這六個團體和日本醫師會12日發表共同聲明，強調日本醫院虧損連年惡化的事態緊迫性，並表示「如果狀況繼續下去，有一天醫療機構將突然從街坊中消失」。
日本醫師會會長松本吉郎表示：「情況真的非常嚴峻且緊迫。我們需要一套機制，能在醫療服務費用上適當反映物價和薪資上漲。」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言