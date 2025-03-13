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情況緊迫…日本逾60%醫院「賠錢苦撐」 原因出在這一點

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電
最新調查顯示，目前逾六成日本醫院都處於經營虧損狀態，因為醫材和人事費用大幅上漲，診療費用卻沒漲那麼多。圖／路透
最新調查顯示，目前逾六成日本醫院都處於經營虧損狀態，因為醫材和人事費用大幅上漲，診療費用卻沒漲那麼多。圖／路透

日本病院會等六個醫院團體表示，日本逾六成醫院處於經營虧損狀態，原因出在生活和薪資成本上漲，導致包括診療在內的醫療服務成本，超過醫院收入。

讀賣新聞報導，根據1、2月對隸屬這六個團體的5,901家醫療院所進行的調查（實際應答家數為1,816家），其中61.2%的醫院表示，其經常利益為赤字，比2023年調查的50.8%高出10.4個百分點。

雖然包含門診和住院治療的醫療服務收入增長1.9%，但人事成本卻增長2.7%，醫療用品和水電費用增長2.4%，這意味著日本醫院成本增幅超過了收入。

這六個團體和日本醫師會12日發表共同聲明，強調日本醫院虧損連年惡化的事態緊迫性，並表示「如果狀況繼續下去，有一天醫療機構將突然從街坊中消失」。

日本醫師會會長松本吉郎表示：「情況真的非常嚴峻且緊迫。我們需要一套機制，能在醫療服務費用上適當反映物價和薪資上漲。」

日本 薪資 醫師

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