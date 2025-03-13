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追求食物零浪費 英國龍頭超市宣布即期食品「免費送」

聯合新聞網／ 綜合報導
新計畫執行後，顧客能以一折甚至免費的價格買下即期食物。示意圖，非當事人。圖片來源／ingimage
新計畫執行後，顧客能以一折甚至免費的價格買下即期食物。示意圖，非當事人。圖片來源／ingimage

台灣各大超商和超市陸續推行「珍食銷售」，以較低廉的價格出售即期食品，為的就是減少食物浪費。現在英國超市也將推行類似的行銷手法，不過是將即期食物免費送出，希望能夠藉此符合公司的永續經營目標，也減少資源浪費。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，英國最大連鎖超市Tesco（特易購）近期宣布，未來會將即期食品免費送給顧客，以減少食物浪費，同時達到「零碳排放」的目標。該公司計劃先在部分的Tesco Express分店實施，只要到了晚上9點半之後食物還沒有賣出，顧客就能夠免費帶回家。

目前Tesco沒有賣出去的即期食品，通常會捐給慈善機構，或是優先讓員工以員工價購買。新措施實施後，即期食物將會貼上「黃色標籤」，先以一折的低價出售，若是到了營業結束前還沒有售出，就會改為免費贈送給顧客。

Tesco內部資料指出，這項計畫是為了「減少營運的食物浪費」。Tesco計劃在2035 年達到「碳中和」、2050 年實現「零碳排放」，而該措施就是計畫的一部分。

Tesco表示，在2023/24年度，公司已順利減少61%的絕對碳排放量（Absolute Carbon Emissions）。2015年為該公司設下目標的基準年，本來公司原定目標是在2025年達到減少60%的碳排放，現在已提早達成目標。

Tesco發言人表示，公司一直以來都在不斷地找尋新方法來減少食物浪費。這次的試驗計畫，不但能讓顧客在打烊前獲得免費食品，也能確保食物不浪費。不過目前此計畫僅限少數Tesco Express門市試推行，未來是否擴大適用範圍，則仍需進一步評估。

Tesco 珍食 碳排放 英國 超市

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