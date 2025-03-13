又見脫離案例 日本野村控股退出淨零銀行聯盟

日本野村控股公司（Nomura Holdings）已經退出淨零銀行聯盟（NZBA），成為三井住友金融集團之後，第2個脫離這個聯盟的日本金融業者。

淨零銀行聯盟由聯合國號召、銀行業發起組成，成員包含全球各大銀行，盼致力在2050年底前讓相關放貸、投資及資本市場活動符合減碳與邁向淨零排放。

「讀賣新聞」報導，美國總統川普（Donald Trump）領導的新政府1月上路後，在因應氣候變遷方面態度消極，各個國家與地區對脫碳展現出的行動也開始出現差異。

旗下擁有野村證券等事業的野村控股，昨天已提交退出申請。根據淨零銀行聯盟官網今天的資訊，野村控股已不是聯盟成員。

野村控股認為參與這類國際性框架的意義減弱而退出，有意根據各地區的政策推展相關業務。而野村控股仍計劃持續參與脫碳有關事務，希望在2050年度之前，協助投融資對象達成溫室氣體淨零排放。

此外，野村控股曾規劃要在截至2025年度的5年內，提供1250億美元的資金支援，以幫助企業實現脫碳目標。

日本先前有6間金融業者加入淨零銀行聯盟，包含三菱日聯金融集團、三井住友金融集團、瑞穗金融集團在內的三大日本銀行，以及三井住友信託集團、農林中央金庫、野村控股。

不過，美國多間業者相繼退出淨零銀行聯盟後，三井住友金融集團本月稍早成為第一間脫離這個聯盟的日本金融機構。