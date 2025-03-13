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世界銀行最新預測 越南經濟將在2025成長6.8%

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導
世界銀行（WB）於12日發布最新《經濟更新報告》預測，越南經濟將在2025年成長6.8%，2026年成長6.5%。美聯社
世界銀行（WB）於12日發布最新《經濟更新報告》預測，越南經濟將在2025年成長6.8%，2026年成長6.5%。美聯社

世界銀行（WB）於12日發布最新《經濟更新報告》預測，越南經濟將在2025年成長6.8%，2026年成長6.5%。此外，全球對科技產品需求的回暖推動了越南出口復甦，為2024年的經濟成長提供支撐。

法人指出，目前股市亦進入多頭行情，近期越南盾兌美元匯率近一個月以來明顯走升，且美元指數持續走跌也帶動股市資金量能顯著放大，越股展現價量齊揚多頭格局。

外國直接投資（FDI）預計將保持在約250億美元的水平，顯示越南仍是全球投資者青睞的地區。此外，隨著公共投資的加大，以及房地產市場因土地清理進展加快而快速復甦，國內需求可望得到提振，從而在一定程度上緩解外部風險。

日盛越南機會基金研究團隊指出，根據國際機構的預測，越南今年的經濟成長率將稱霸東南亞主要國家，世界銀行（WB）預估越南經濟將在2025年成長6.8%，IMF預測為越南今年經濟將成長6.4%，亞洲開發銀行（ADB）預估今年將成長6.6%。

越南政府則早已展現出實現更高成長的明確決心，將2025年的GDP成長新目標定為8%。在經濟成長力支撐下，可關注越南基金表現。

日盛越南機會基金研究團隊表示，越南統計局公布2月經濟數據，工業生產（IIP）年增17.2%、並由製造業拉動，出口單月年增25.7%、進口年增40%，貿易順差達15億美元，整體經濟狀況表現不俗。

隨著KRX系統上線利多持續激勵證券股族群揚升且銀行及地產兩大權值板塊強勁的支撐力道，推動胡志明指數連五漲至1334.41點續創波段新高價，不僅持續站穩5日均線（1328點）且短期均線也形成下檔強力支撐，向上走勢持續堅定，預計2025年越南股市｢入富｣議題及價值面補漲契機可望發酵！

越南盾

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