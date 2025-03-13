數點美股這波頹勢之下的輸家與贏家

過去三周來美股持續下跌，使輝達、特斯拉等大型科技股嚴重受創。但在投資人紛紛轉進到一些被認為是經濟絕緣股的過程中，仍有一些贏家與輸家。

輸家：大型科技股及銀行股

從2月19日標普500指數創新高之後，在回檔過程中科技股與其他高成長股的跌幅最大。輝達股價下跌近17%，特斯拉更重挫約30%，帕蘭泰爾軟體公司（Palantir）下跌約25%。在「科技七雄」之中，微軟最為抗跌，股價下跌逾7%，。

花旗集團策略專家佩提特表示，「近年來股價漲幅最大的個股，現在受創最深」；他堅信「企業成長的背景仍然良好」，投資人現在「必須買進一些科技七雄之外的股票」。

科技股之外，大部分表現最差的是景氣循環概念股，因為投資人對消費者及企業信心高度擔憂，達美、美航及聯合航空股價都比2月時的頂峰大跌約30%。銀行股也遭災，花旗、摩根士丹利與高盛股價都下跌近20%。

贏家：防禦性股及「之前被忽視的股票」

投資人將焦點轉向不受景氣影響防禦性股票。從2月標普觸頂以來，最大贏家是公用事業股，例如美國水務公司（AWW）上漲約9%，醫療類股的Merck則上漲10%。美國鋼鐵與諾可鋼鐵等各大鋼鐵業者也因為川普對進口鋼鋁產品課徵25%關稅，表現一直優於大盤。

科技股方面，一些「科技七雄」之外的冷門個股也表現相對較佳，例如思科與IBM，跌幅都小於大盤。高盛要求投資人轉向對經濟風險、貿易政策及人工智慧「不敏感」的個股，例如標普全球評等公司及克羅格零售店。

投資人從科技股轉出，使美股「頭重」的程度因而減輕。從2月頂峰以來標普500指數約下跌9%，但依據平均權重的指數則下跌約6%。另外小型股因為投資人擔憂經濟成長而受累，樂觀氛圍消退。

美股對歐股的溢價縮小

美股被經濟衰退的陰影嚇到，使美股對歐股的溢價縮小。美股這一波下跌，使標普500大企業的預估本益比從26倍降到21倍，歐股則由略高於15倍下降到14倍。