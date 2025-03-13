Nvidia股價反彈 分析師說走升關鍵在於一個數字

根據美國銀行（BofA）艾亞（Vivek Arya）寫給客戶的研究報告，華爾街擔心AI基礎設施的資本支出能否持續，但輝達（Nvidia）投資人最該留心的是這家AI晶片大廠的毛利率。毛利率回升才是輝達股價能否出現有意義反彈的關鍵。

艾亞說：「輝達股價去年（6月）達到峰值，當時Hopper產品周期的毛利率觸頂到79%左右。事後看，79%異常地高，毛利率在70%的中段班可能『比較接近趨勢』。」

輝達上季毛利率是73%，主要是過渡到Blackwell新產品線，遭遇成本和延遲的問題。該公司被迫大幅調整系統設計，而未來的變更預計較容易管理。毛利率可能在截至4月的第1季跌至谷底，下半年度增至70%左右。

艾亞維持給輝達的買進評級，目標價200美元。這比周三收盤價115.74美元高出逾百70%。儘管有來自博通等公司特定應用積體電路的競爭，但他相信輝達仍能維持80%到85%的AI伺服器晶片市占率。

輝達下周開GTC大會，重點預料放在未來產品的規畫。可望對即將推出的Blackwell Ultra及其後的Rubin系列，提供「儘管市場已經預期到但仍具吸引力」的更新，並談及自動駕駛汽車和量子運算等等的長期潛力。