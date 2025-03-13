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Adobe本季營收展望平庸 盤後股價跌4%

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
Adobe本季營收展望欠缺亮點。 路透
Adobe本季營收展望欠缺亮點。 路透

開發軟體供創意專業人士使用的大廠奧多比（Adobe）本季營收展望令人失望，最近聚焦以新的人工智慧（AI）功能賺錢，沒有明顯提振銷售。公司股價在周三（12日）盤後交易挫跌4%，逆轉正常交易收盤時的1.14%上漲。

Adobe周三表示，本季（3到5月）銷售預估將介於57.7億美元至58.2億美元，而分析師預期的平均值為58億美元；剔除部分項目調整後的獲利估為每股盈餘4.95美元至5美元，分析師的預期平均值為5美元。

Adobe已將取名「Firefly」的AI模型整合進旗下的Photoshop、Premiere等應用程式，不過投資人正在權衡生成式AI能否幫助Adobe的產品更賺錢，或是變得更不可或缺，如果不能，恐怕反倒助長本就以AI起家的其他競爭者。

在周三收盤，Adobe股價報438.6美元，盤後下跌4%至接近420美元。過去一年，Adobe股價已跌掉24%。加拿大皇家銀行分析師史萬森指出，投資人的情緒主要被AI牽動，擔憂Adobe在這領域所遭遇的競爭。

下周Adobe將舉辦投資人活動，屆時應該會提供更多財務資訊，以及更多的AI策略細節。

Adobe上季營收增加10%至57.1億美元，優於華爾街預期的56.6億美元。公司旗艦產品創作與文件處理軟體所屬的數位媒體部門，銷售增加11%至42.3億美元。行銷與分析軟體所屬的部門，營收也成長10%至14.1億美元。

執行長納拉延（Shantanu Narayen）說，AI驅動創意經濟加速，Adobe布局良好，2025年全年的財測目標維持不變。Adobe去年12月時定下全年營收目標為233億美元至236億美元，調整後每股盈餘20.2美元至20.5美元。

分析師 投資人

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