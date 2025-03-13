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華爾街「大多頭」下修美股年底目標 理由比經濟衰退還可怕

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
Yardeni研究公司創辦人雅德尼（Ed Yardeni）。路透
Yardeni研究公司創辦人雅德尼（Ed Yardeni）。路透

被認為是「大多頭」的華爾街知名策略師雅德尼（Ed Yardeni），旗下Yardeni研究公司已經調降美股標普500指數年底預估值，理由是美國總統川普的關稅措施已經升高「停滯性通膨」的風險。

Yardeni研究公司把標普500指數最佳情節的年底目標值，從7,000點調降至6,400；最糟情節的目標值預估在5,800點。

另外，對2026年的最佳情勢預估值也從8,000點調降至7,200點，最糟情節目標值維持在6,500點。

雅德尼修正後的目標值，仍意味著標普500指數仍會上漲，該指數周三收盤報5,599.30點。

該公司表示：「我們持續押注經濟有韌性。然而，我們坦承在川普2.0關稅動盪，並且強迫削減聯邦人力下，面臨嚴峻的壓力測試。」

雅達尼也下修對2025年底、2026年的標普500指數成分企業本益比預估，從18-22倍調降至18-20倍。

在3月初，雅達尼才將美國經濟今年陷入衰退的機率從20%調升至35%，原因是面臨關稅的不確定性。

指數 標普 美國

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