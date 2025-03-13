快訊

日本女直播主東京街頭被殺30多刀！嫌犯稱不滿直播賺錢「欠200萬日圓不還」

「川普和馬斯克誰更有權力？」英國論文競賽的時事考題

不認可零和思維 蘇利文：川普政策似指向錯誤方向

日本女直播主東京街頭被殺30多刀！嫌犯稱不滿直播賺錢「欠200萬日圓不還」

聯合報／ 記者雷光涵／即時報導
今年3月11日在東京都新宿區女性直播主當街被刺死。示意圖，與新聞無關。美聯社
今年3月11日在東京都新宿區女性直播主當街被刺死。示意圖，與新聞無關。美聯社

本月11日在東京都新宿區街頭殺死女性直播主的高野健一供稱，幾年前借200萬日圓給佐藤愛里，對方欠錢不還並失聯，犯案前2、3個月網購兇刀，犯行當天透過直播內容追到被害人的下落。死者身上共有30多處刀傷，警視廳認為兇手有強烈的殺意，正進一步調查。

調查人員透露，佐藤的臉部、胸部等部位共有30多處刺傷。周圍監視攝影機拍到疑似高野的人物，對被害人猛次30多刀的畫面。然而，高野否認有殺意，聲稱「並沒有想要殺人」。

現場發現一把染血的求生刀，刃長約13公分，高野的背包內還有另一把類似的刀。他供稱：「這是2、3個月前透過網路購買，當天從家裡帶出來。」他於案發當天，搭電車從小山市前往JR高田馬場站。

高野表示，曾以生活費等名義借給佐藤超過200萬日圓，後來透過民事訴訟要求她償還債務，獲得勝訴，但2023年初起對方就斷了聯繫。他在2024年1月曾向栃木縣警方諮詢過這筆金錢糾紛。這200萬是他用自己的存款及信貸籌措而來。他說，無法接受欠款不還的人，還能繼續透過直播賺錢。

根據調查，受害者在案發前一天，在直播中宣布了名為「徒步環繞山手線一周」的企畫。案發當時，她正一邊行走，一邊進行直播。

42歲的嫌犯說，他當天早晨搭乘電車前往東京，一邊看直播。看到她直播說「到達高田馬場站」，就前往車站附近搜尋。之後看到她朝我方向走來，便靠近刺傷她。

以「最上愛」為藝名的佐藤愛里數年前開始做影片直播。一名40多歲的男性觀眾對讀賣新聞表示，受害者幾乎每天都在直播，回應觀眾的提問。另一名40多歲的男性回憶，她可愛又開朗，在直播界人氣頂尖。

部分直播程式有打賞功能，讓觀眾透過金錢支持直播主，留言與其互動。讀賣報導，直播內容，特別是戶外直播，可能帶來潛在風險。成蹊大學客座教授高橋曉子提醒，在戶外直播時，背景畫面可能會洩露所在位置，使得直播主容易被追蹤，風險相當高。她建議，如果要公開地點資訊，最好延後一段時間再發布，或是提供已經離開的地點。

直播主 觀眾

延伸閱讀

不要留遺憾！福夢認喝醉直播超後悔

去年直播提想來台灣　天王木村拓哉4月訪台間點曝光！

日職／佐藤龍世睡過頭被下放三軍 西武監督痛批：無危機感

藍綠委吵國會台下錄影、造謠 韓國瑜：列黨團協商

相關新聞

馬斯克參政後…特斯拉股價連數周下跌 該換執行長？分析師：陷兩難

馬斯克加入政府，就荒廢原本的事業？特斯拉（TSLA）股價在當地時間10日收盤暴跌15.43％，創下2020年後單日最大跌幅...

日本女直播主東京街頭被殺30多刀！嫌犯稱不滿直播賺錢「欠200萬日圓不還」

本月11日在東京都新宿區街頭殺死女性直播主的高野健一供稱，幾年前借200萬日圓給佐藤愛里，對方欠錢不還並失聯，犯案前2、...

油價繼續反彈2% 美汽油庫存減少 金價收紅

國際油價周三（12日）上漲2%，延續前一天反彈漲勢，美國政府數據顯示原油庫存增幅小於預期，成品油庫存下降，但投資人對美國...

幣安獲阿聯酋MGX高達20億美元鉅額投資 加碼釋最新展望

加密貨幣交易所幣安（Binance）13日宣布，獲得來自阿布達比的人工智慧和先進技術投資者MGX公司20億美元的投資，該...

英特爾最後一搏的機會！媒體評陳立武接下全科技業最艱難工作

曾是EDA軟體與工程服務大廠益華（Cadence）執行長的陳立武3月18日起將成為新任的英特爾執行長，股東對此顯然抱持正...

新接任英特爾CEO的陳立武是誰？曾獲評科技界人脈最廣高階主管

英特爾（Intel）宣布由陳立武（Lip-Bu Tan）出任新任執行長，寄望這位前董事和半導體業界大老將能肩負起讓這家晶片...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。