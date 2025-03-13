油價繼續反彈2% 美汽油庫存減少 金價收紅

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經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
路透
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國際油價周三（12日）上漲2%，延續前一天反彈漲勢，美國政府數據顯示原油庫存增幅小於預期，成品油庫存下降，但投資人對美國經濟放緩和關稅影響全球經濟增長的擔憂與日俱增；金價攀升，由於美國通膨降溫，令市場維持降息押注。

油價大漲2%

布蘭特原油5月期貨收高1.39美元，漲幅2%，結算價報每桶70.95美元；美國西德州中級原油（WTI）原油期貨收漲1.43美元，漲幅2.2%，報每桶67.68美元。

美國政府周三公布的數據顯示，上周美國原油庫存增加140萬桶，預期為增加200萬桶。

美國汽油庫存減少570萬桶，預期為減少190萬桶，餾分油庫存的降幅也大於預期。

Bison Interests投資長Josh Young表示：「本周數據顯示，原油庫存增幅小於預期，汽油和餾分油庫存降幅大於預期。這證明需求更加強勁，油價可能因此上漲。」

不過市場仍擔心，美國的關稅措施可能會提高企業的價格、刺激通膨並打擊消費者信心，進而影響經濟成長。此外，石油輸出國組織與盟國（OPEC+）計劃增加供應以及中國需求前景減弱，原油期貨仍遠低於1月中旬的高點。

OPEC周三維持對2025年全球石油需求相對強勁的成長預測，表示航空和公路旅行將支持石油消費。

OPEC在報告中表示：「隨著貿易政策不斷推出，預期貿易擔憂將加劇波動。不過，預期全球經濟將作出調整。」

黃金上漲

現貨金價上漲0.65%，報每英兩2,935.59美元，上漲0.7%。美國黃金期貨收高0.9%，報2,946.80美元。

道明證券大宗商品策略主管Bart Melek表示：「人們仍然擔心我們將被收關稅，而這最終將可能引發一些通膨。」

他又說，美國通膨率下滑，可能會給聯準會提供更多的降息空間。數據顯示，美國消費者物價指數（CPI）在1月加速上漲0.5%之後，上個月又上漲0.2%。

現貨白銀漲1.1%，至每英兩33.31美元。瑞銀集團在一份報告中說，在製造業活動溫和復甦的基本假設情況下，白銀的表現應優於黃金，儘管美國經濟成長大幅放緩是一個關鍵風險。

白金上漲1.3%，報987.40美元；鈀金上漲0.2%，報947.50美元。

庫存 美國

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