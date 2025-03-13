幣安獲阿聯酋MGX高達20億美元鉅額投資 加碼釋最新展望

加密貨幣交易所幣安（Binance）13日宣布，獲得來自阿布達比的人工智慧和先進技術投資者MGX公司20億美元的投資，該投資是迄今為止對加密企業最大單筆投資，也是幣安首次接受機構投資，印證著幣安在推動數位資產採用和加強區塊鏈在全球金融市場中的角色踏出了重要一步。這不僅是對加密企業最大的單筆投資，同時也是有史以來最大的一筆以加密貨幣（穩定幣）支付的投資。

幣安指出，這項投資展現MGX公司首次進入加密貨幣和區塊鏈的領域，透過獲得幣安的少數股權，作為其支持區塊鏈對社會變革性影響的更廣泛戰略的一部分。藉由與產業領導者的合作，MGX目標在推動人工智慧、區塊鏈技術和金融交叉領域的創新。

幣安在阿聯酋擁有重要的影響力，該國以其創新、先進的加密貨幣監理和清晰的數位資產框架而聞名。如今，幣安在阿聯酋雇用了約1,000名員工，占其全球5,000多名員工的很大一部分。作為全球最安全、持牌最多和最受信任的加密貨幣交易所，幣安在行業中遙遙領先，其交易量超過排名在其後幾家加密貨幣交易所的總和，在全球擁有超過2.6億註冊用戶，累計交易量超過100兆美元。這項投資鞏固了幣安在加密革命前沿的地位，同時也彰顯了MGX公司致力於推動人工智慧驅動的區塊鏈解決方案、去中心化金融（DeFi）和代幣化數位經濟的承諾。

MGX公司的董事總經理兼執行長Ahmed Yahia表示，「公司對幣安的投資體現了我們對推動區塊鏈在數位金融中變革潛力的承諾。隨著機構採用的加速，對安全、合規和可擴展的區塊鏈基礎設施和解決方案的需求前所未有。幣安長期以來一直是加密貨幣創新的驅動力，從交易所技術和代幣化到質押與支付。我們共同致力於構建一個更具包容性和健全的數位金融生態系統」。

幣安執行長Richard Teng補充道，「MGX公司的這項投資是加密行業和幣安的一個重要里程碑。我們共同在塑造數位金融的未來。展望未來，我們當前的目標是建立一個更具包容性和可持續的生態系統，重點關注合規、安全和用戶保護。幣安始終致力於與全球監管機構合作，協助制定透明、負責任和具有前瞻性的加密行業政策。我們在安全和合規方面的持續投入也強化了我們促進安全和可信的數位金融生態系統的使命」。

Richard Teng此前曾擔任全球知名的阿布達比金融服務監理局的執行長，在推動世界上首批加密貨幣監管框架之一上扮演關鍵角色，使得他的領導力在幣安的監理戰略中發揮了重要作用。