新接任英特爾CEO的陳立武是誰？曾獲評科技界人脈最廣高階主管

英特爾（Intel）宣布由陳立武（Lip-Bu Tan）出任新任執行長，寄望這位前董事和半導體業界大老將能肩負起讓這家晶片巨擘起死回生、重返榮耀的重責大任。

65歲的陳立武在半導體與軟體業界歷練超過20年，曾任EDA大廠益華（Cadence Design Systems）的執行長，在半導體業界是一位備受尊敬的資深人士，曾獲分析業者Relationship Science評為是科技業界中人脈最廣的高階主管，給予了100分的影響力分數。在2016年，他是「張忠謀博士模範領袖獎」獲獎者。

曾經加入英特爾董事會 不到兩年傳與基辛格鬧翻閃辭

在2022年，英特爾就邀請陳立武加入董事會，請他協助重振英特爾，隔年10月擴大他的職責，授權協助監督製造營運。

然而去年8月，陳立武突然辭去董事席位，引發軒然大波。當時路透爆料，陳立武閃辭是因為他與時任執行長的基辛格在重振計畫的多項方面有所衝突，不滿英特爾人力浮濫、代工製造策略、規避風險文化和落後的AI策略；陳立武希望大刀闊斧裁員，包括裁撤對英特爾沒有工程方面貢獻的中階主管，卻也因此與董事會陷入緊張關係。

隨後的發展證明基辛格近四年推動的整頓計畫行不通，基辛格在去年底遭到逼退，路透隨後報導英特爾董事會向陳立武探詢是否有意願接下執行長職位，如今，陳立武確定將在3月18日正式接任。

陳立武在給英特爾員工的備忘錄中表示，他有信心扭轉業務情勢。他說：「這並不是說會很容易。將是不容易的。」「但我加入是因為我全心全意地相信我們有能力贏得勝利。英特爾在美國和世界各地的技術生態系統中扮演關鍵的角色。」

曾在創投界闖出一片天 擔任益華執行長逾十年領股價大漲44倍

陳立武出生於馬來西亞，在新加坡長大，就讀南洋理工大學並主修物理，隨後赴美國麻省理工學院（MIT）攻讀核能工程碩士。他原本計劃攻讀博士學位，但最終轉至舊金山大學取得MBA學位。

陳立武曾從事創投投資，富比世（Forbes）在2001年還封他為「亞洲創投先驅」。他在2004年加入晶片設計軟體大廠益華的董事會，接著2008年，在時任執行長費斯特（Michael Fister）離職後，陳立武成為共同執行長，接著在2009年獨挑大樑，領導益華超過十年，直到2021年，並轉任董事長直到2023年。

根據美聯社報導，在陳立武擔任益華執行長期間，該公司股價大漲44倍。

益華與競爭同業Synopsys主導半導體設計自動化（EDA）市場。隨著IC設計日益複雜，這類軟體和服務變得更加重要，工程師利用這類軟體來打造藍圖以排列數百億個電晶體與連接線，是半導體的基礎架構。

陳立武將成為英特爾七年來的第四位執行長，也為英特爾歷史上混亂的一章翻篇。英特爾因銷售下滑、無法打入蓬勃發展的AI市場，晶圓代工業務連年虧損，投資人已施壓英特爾要求削減成本並分拆業務。

在英特爾尋覓執行長期間擔任臨時執行董事長的葉里（Frank Yeary）在新聞稿中表示，陳立武在「創造股東價值方面有良好紀錄」，「我們很高興能夠聘請立武擔任我們的執行長，我們將致力於加速公司整頓，抓住未來的巨大成長機會」。