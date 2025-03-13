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美元走高 通膨降溫讓市場鬆一口氣

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
美元暫脫3月以來頹勢。路透
美元暫脫3月以來頹勢。路透

美元兌日圓和歐元等主要貨幣周三走高，儘管不斷出現貿易緊張局勢對市場構成壓力，美國通膨尚未走高。

美國總統川普對進口鋼鋁全面實施關稅後，歐盟將從下月起對價值260億歐元（280億美元）的美國商品徵收反關稅。川普矢言還以顏色。

美國2月消費者物價指數（CPI）年增率為2.8%，略低於預期。分析師認為，CPI報告讓市場稍稍鬆了一口氣。

美國10年期公債殖利率上漲3個基點，至4.31%。

美元兌日圓升值 0.3%，至 148.25 日圓。美元兌瑞士法郎在早盤回吐漲幅後走弱0.06%，至0.882。本月迄今為止，美元兌這兩種貨幣的匯率都呈現下跌走勢。

歐元兌美元回落 0.3%，報 1.0889 美元。3 月迄今為止，歐元兌美元已上漲近 5%。

美元對六種主要貨幣走勢的美元指數（DXY）上漲0.2% 至 103.612。

美元兌加幣走弱，下跌0.4%，至1美元兌1.4370加幣。美元3 月兌加元跌了0.7%。

加拿大央行周三將政策利率調降1碼（0.25個百分點）至 2.75%，並警告「將出現新的危機」，加拿大央行正試圖讓加拿大經濟做好準備，因應川普關稅可能造成的破壞。

加拿大 川普 美國

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