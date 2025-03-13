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台積電ADR率美晶片股大漲 傳擬聯手搭救英特爾

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
英特爾。路透
英特爾。路透

台積電ADR周三（10日）大漲3.6%，收在177.17美元，較台北交易溢價拉大至18.2%。

路透報導，台積電（2330）向輝達、超微（AMD）和博通提出了共同投資建議，打算接手營運英特爾製造事業。英特爾大漲 4.6%。英特爾宣布任命新執行長，盤後股價繼續大漲。

輝達（NVIDIA）也率晶片股大漲，費城半導體指數漲2.5%，輝達大漲6.4%。

美國股市標普500指數周三在科技股帶動之下反彈，擺脫連續兩個交易日頹勢。通膨數據低於預期，止住美股賣壓，但美國總統川普遍地點燃關稅戰也抑制了漲幅。

道瓊工業指數下跌82.55點，跌幅0.2%，報41,350.93點；標普500指數上漲27.23點，漲幅0.5%，報5,599.30點；那斯達克綜合指數上漲212.36點，漲幅1.2%，報17,648.45點。

台灣加權股價指數周三上漲207.27點，收在22,278.36點。台積電漲1.8%收在988.00元。

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光 ASX 160.12 +2.64 159.00 0.70

中華電 CHT 127.86 +0.15 128.00 -0.11

台積電 TSM 1,167.41 +3.63 988.00 18.16

聯電 UMC 43.62 -0.75 44.80 -2.63

*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據

台積電 指數 美國

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