科技股領軍標普500反彈 通膨冷卻緩和關稅引發的不安

美國股市標普500指數周三在科技股帶動之下反彈，擺脫連續兩個交易日頹勢。通膨數據低於預期，止住美股賣壓，但美國總統川普遍地點燃關稅戰級也抑制了漲幅。

道瓊工業指數下跌82.55點，跌幅0.2%，報41,350.93點；標普500指數上漲27.23點，漲幅0.5%，報5,599.30點；那斯達克綜合指數上漲212.36點，漲幅1.2%，報17,648.45點。

輝達（NVIDIA）率晶片股大漲，費城半導體指數漲2.5%，輝達大漲6.4%。

英特爾大漲 4.6%，據路透報導，台積電 向輝達、超微（AMD）和博通提出了共同投資建議，打算接手營運英特爾的工廠。台積電ADR漲3.6%。英特爾任命新執行長，盤後股價繼續大漲。

美國2月消費者物價指數（CPI）年增率為2.8%，略低於預期。CPI報告發布後，美股走高。

川普政府對所有進口鋼鋁課徵25%關稅已於周三措施生效。加拿大採取報復措施，將對另外298億美元的美國進口商品徵收關稅。歐盟也宣布將對一系列美國產品徵收報復性關稅，包括波旁威士忌、船隻和摩托車。

Nationwide的Mark Hackett說：「過去三周，交易者感覺買進這個市場就像試圖接住一把落下的刀，」「但極端的超賣狀況和近乎普遍的悲觀情緒表明很可能出現釋放性反彈。」

「今天我們看到了通膨低於預期帶來的反彈，以及一些逢低買盤。」AXS投資公司執行長 Greg Bassuk說：「但華爾街和一般大眾仍在尋找方向。」

高盛下修標普 500 指數的年底目標，而摩根大通則認為美國經濟衰退的可能性增加。

周三上漲後，標普 500 指數較一個月前創下的歷史收盤高點低了 8.9%。本周一，標普 500 指數自 2023 年 11 月以來首度跌破 200 日移動均線，此均線被視為重要支撐位。

特斯拉（Tesla）大漲7.6%，連續二日上漲12%。

百事公司下跌 2.7%，券商Jefferies將該公司股票評級降為「持有」。