美通膨暫減緩 市場料Fed下周利率不變

美國二月消費者物價漲幅比預期小，可能為聯準會（Fed）提早降息鋪路，但下周預料將按兵不動。分析師警告，上月通膨減緩可能是暫時現象，在川普二點○對進口產品重課關稅之際，大多數產品價格仍可能在未來數月上漲。

美國勞工部十二日公布，美國二月整體消費者物價指數（ＣＰＩ）年增率百分之二點八，既比一月的百分之三趨緩，也低於經濟學家預測的百分之二點九。剔除食物和能源的核心ＣＰＩ年增率百分之三點一，也低於一月的百分之三點三和市場預測的百分之三點二。

二月ＣＰＩ月增率則為百分之○點二，也比一月的百分之○點五大幅減速；核心ＣＰＩ月增百分之○點二，也從一月的百分之○點四趨緩。兩項數據也都低於彭博訪調經濟學家預估的百分之○點三。

這是川普二點○上台以來第一份涵蓋全月的ＣＰＩ報告，物價上漲步調仍未脫離經濟學家認為與通膨滑向聯準會百分之二目標相符的水準。但川普關稅政策是一大變數。美國總統川普把對中國大陸產品課徵的關稅提高到百分之廿，並對加拿大和墨西哥進口貨課徵百分之廿五關稅但緩徵一個月。強化版鋼、鋁關稅本周生效。

消費者擔心物價上漲，可能趕在關稅推高價格前買車和其他高價品，若二月ＣＰＩ數據未反映這種效應，未來數月也會浮現。

美銀（BofA）經濟學家朱諾說，「通膨高於聯準會目標愈久，即使只因關稅這類暫時性因素使然，通膨預期脫錨並往上升的可能性就愈大。萬一那種情況發生，聯準會更難重拾物價穩定」。

聯準會必須在抑制通膨和不引發衰退之間取得平衡。川普祭出關稅又大砍政府支出，已加深經濟停滯甚至衰退疑慮。市場普遍預期，聯準會下周會後可望維持利率不變；但基於經濟展望惡化，六月有望恢復降息。