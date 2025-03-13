歐洲央行總裁拉加德示警：不能保證通膨維持2%
歐洲央行（ECB）總裁拉加德表示，由於決策者被迫應對「異常高」的不確定性，ECB愈來愈沒辦法保證短期內可實現2%的通膨目標。
在歐洲央行宣布第六度降息並暗示降息周期將進入尾聲的一周後，拉加德12日在一場位於德國法蘭克福的會議上表示，大環境變得如此艱難，以至於「整體通膨率永遠維持在2%」的保證將成為「不可能」。
拉加德警告，提高公共借款以投入國防及基礎設施投資，以及與美國潛在的貿易戰，「可能更直接助長通膨氣焰，並加劇震盪」。
她也表示，歐元區可能特別容易受到影響，「對一些新衝擊型態高度曝險」，這是該區大量依賴全球貿易和能源進口所致。
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