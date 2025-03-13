通膨減緩？美2月CPI年增2.8% 分析師：可能是暫時現象

美國2月消費者物價漲幅比預期小，可能為聯準會（Fed）提早降息鋪路，但下周料將按兵不動。分析師警告，上月通膨減緩可能只是暫時現象，在川普2.0對進口產品重課關稅，多數產品價格仍可能在未來數月上漲。

勞工部12日公布，美國2月整體消費者物價指數（CPI）年增率為2.8%，既比1月的3%趨緩，也低於經濟學家預測的2.9%。剔除食物和能源的核心CPI年增率3.1%，也低於1月的3.3%和市場預測的3.2%。

美CPI走勢

上月CPI月增0.2%，也比1月的0.5%大減；核心CPI月增0.2%，也從1月的0.4%趨緩。兩項數據也都低於彭博訪調經濟學家預估的0.3%。

這是川普2.0上台來第一份涵蓋全月的CPI報告，物價上漲步調仍未脫離經濟學家認為與通膨滑向Fed 2%目標相符的水準。但關稅政策是一大變數。川普把對中國產品課徵關稅提高到20%，對加拿大和墨西哥進口貨新徵25%關稅但緩徵一個月。強化版鋼、鋁關稅本周生效。

消費者擔心物價上漲，可能趕在關稅推高價格前買車和其他高價品，若2月CPI數據未反映這種效應，未來數月也會浮現。

美銀（BofA）經濟學家朱諾說：「通膨高於Fed目標愈久，即使只因關稅這類暫時性因素使然，通膨預期脫錨並往上升的可能性就愈大。萬一那種情況發生，Fed更難重拾物價穩定。」