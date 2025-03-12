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汽車「隔熱紙透光度」6月公布指引 陳世凱：人命比隱私重要

這家韓企對外部董事最大方

經濟日報／ 編譯魏紹揆／綜合外電
三星電子去年給外部董事的薪酬全韓最高。 路透
三星電子去年給外部董事的薪酬全韓最高。 路透

企業追蹤業者CEO Score在12日表示，三星電子去年支付給外部董事的平均薪酬，在南韓大型上市公司中排名第一。

根據CEO Score的最新調查，在南韓市值500大企業中的247家企業當中，三星電子2024年給每位外部董事平均1.833億韓元（12.6萬美元，新台幣415萬元），金額最高，但較前年減少9.8％。SK電信以1.568億韓元位居第二，其後緊接著是SK海力士的1.537億韓元、SK集團的1.52億韓元以及SK Square的1.46億韓元。

去年共計有29家公司平均支付1億韓元或更多薪酬給外部董事，其中26家都是南韓四大財閥的子公司，即三星、SK、現代汽車（Hyundai Motor）與LG。

CEO Score表示，平均薪資的計算方法，為外部董事的總薪酬除以該公司當年聘請董事的平均人數。

南韓 薪資

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