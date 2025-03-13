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樂高投資自製電玩

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電

丹麥玩具大廠樂高（Lego）正在建立自行開發電玩遊戲的能力，除了積木和玩具外，也大力投資在發展自己的數位遊玩體驗。

英國金融時報（FT）報導，自從20年前一度瀕臨破產後，這家全球最大玩具公司無論是電玩遊戲、主題樂園或其他非核心事業，都採取外包。

但樂高執行長克里斯丹森表示，在經過一段期間的強勁成長後，該公司正在增加核心實體玩具事業以外的數位能力；該公司營收自2019年來已翻倍至100億美元。

克里斯丹森說：「我們可以肯定地說，只要在樂高品牌底下，我們可以涵蓋所有年齡層孩童的體驗，無論是數位或實體。（自製電玩）是我們正在發展的。」

樂高已在許多外部工作室開發的電玩遊戲上享受過成功的甜美果實，最近也和射擊遊戲「要塞英雄」舉辦合作活動。

自2022年來，該公司已投資數億美元在招募三倍的軟體工程師人力，和加強數位基礎設施。樂高也已推出多套基於瑪利歐和音速小子等電玩的玩具。

成功 樂高

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