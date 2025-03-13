德軍火商受惠「軍備重整時代」

德國萊茵金屬公司（Rheinmetall）看好今年營收有望擴增多達30%，可見這家軍火商已成歐洲進入「重整軍備時代」的主要受惠者，激勵12日盤中股價大漲逾7%。該公司同時表示，近期有望上修財測。

在俄烏戰爭未解、以及美國揚言撤回對歐洲的防衛承諾之際，萊茵金屬預期今年的營收有望成長25%–30%，營業利益率約15.5%，略優於去年水準。該公司也說，目前的營收展望尚未納入近來的政局變化，一旦德國、烏克蘭等主要客戶的需求更明朗，有望於近期上修財測。

萊茵金屬執行長派培格說：「歐洲進入重整軍備時代，將對我們的產品有大量需求，這也意味著未來數年，我們將迎來前所未見的成長機會。」「歐洲政界與軍工產業變得更為獨立自主，是一個良好的發展趨勢。」

上周，歐盟執委會宣布規模高達8,000億歐元（約8,714億美元）的國防支出計畫，包括為歐盟各國提供多達1,500億歐元的貸款。

萊茵金屬去年營收年增36%至97.5億歐元（約106億美元），營業利益率為15.2%，優於預期；占80%營收的主力軍火事業，去年的營益率攀抵19%。

萊茵金屬的產品涵蓋裝甲卡車、無人機，以及豹二坦克所使用的120毫米滑膛砲。由於武器與彈藥需求激增，該公司正於立陶宛、匈牙利、羅馬尼亞與烏克蘭等國建設新廠。

自俄國2022年2月入侵烏克蘭以來，萊茵金屬股價已飆升超過1,000%。英國的貝宜系統、法國的達利斯、義大利的李奧納多等歐洲同業，股價也同步飆漲。李奧納多11日表示，預計未來五年內將獲得價值1,180億歐元的訂單，得益於歐洲大舉增加國防支出，以填補美國可能留下的缺口。

派培格上月與烏克蘭總統澤倫斯基會晤，討論擴大在烏克蘭的布局。根據澤倫斯基的網站，雙方談及工業合作計畫，聚焦於在當地聯手生產155毫米彈藥。派培格1月接受彭博電視台訪問時表示，在俄國總統普亭的侵略行動下，美國總統川普施壓歐洲國家提高國防支出是正確之舉。