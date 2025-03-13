馬斯克星鏈 進軍印度市場

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
Reliance Jio和Starlink合作令人意外，因為雙方最近才為頻譜的分配問題爭執不休。（路透）
Reliance Jio和Starlink合作令人意外，因為雙方最近才為頻譜的分配問題爭執不休。（路透）

繼巴提電信之後，印度億萬富豪安巴尼（Mukesh Ambani）旗下的電信商Reliance Jio也和馬斯克旗下的SpaceX達成協議，未來將把星鏈（Starlink）衛星網路服務引進印度這個全球人口最多的國家。

Reliance Jio是印度最大電信商，巴提電信則是第二大。巴提電信才在11日與SpaceX達成把星鏈引進印度的協議，隔天Reliance Jio也與SpaceX建立類似的合作夥伴關係。

這項合作相當令人意外，因Reliance Jio和星鏈最近幾個月為衛星頻譜的分配問題爭執不休。而且信實集團全資子公司Jio Platforms原本就已與盧森堡衛星業者SES合資成立Jio太空技術公司，也獲得印度太空監管機關的批准，可在當地推出商用的衛星寬頻服務。

如今Reliance Jio將在全國零售門市銷售星鏈設備，透過全印度數千家門市，把星鏈服務直接賣給消費者。不過， Reliance Jio和巴提電信都開出共同的先決條件：星鏈必須獲得印度政府的營運許可，才能正式提供服務。

觀察員研究基金會（Observer Research Foundation）航太專家吉里（Chaitanya Giri）說：「這項合作為星鏈建立了新的商業模式，有助於獲得政府審批。」

Starlink早就想插旗印度，在2022年便等待印度商業營運許可，但迄無明確的決策時間表。審批之所以延宕，主要涉及國安方面的疑慮。

對馬斯克而言，印度市場關係重大。根據Deloitte的估計，印度的衛星服務規模將每年成長36%，到2030年時達到19億美元。

特斯拉最近才剛簽署協議，準備在當地設立首家特斯拉展示中心，銷售進口的電動車。不過，印度關稅逾100%，對特斯拉構成沉重壓力，馬斯克多次抱怨，印度關稅之重舉世無雙。

市場研究機構Counterpoint聯合創辦人夏奈爾（Neil Shah）說：「這項合作出乎意料，但讓Starlink進入印度市場是一個精明的策略，也讓過去相互競爭的各方轉為合作共享市場，達成雙贏局面。」

數周前，印度總理莫迪和馬斯克在華府會面，兩人討論議題涵蓋太空、交通、科技、創新等領域。

此外美國總統川普大力支持加密資產後，印度對數位貨幣的敵意也緩和。美國最大加密幣交易所Coinbase於11日獲得印度監管機關批准，將重返印度市場。此時正值美國市場監管機關幾周前撤銷對Coinbase的訴訟，並表明不會再針對同一案件提告，宣告這場纏訟近兩年的法律戰正式落幕。

印度 星鏈 馬斯克

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