全球科技巨擘合作 衝刺核電

科技巨擘共同訴求，25年內將核能發電容量提升至三倍，呼籲興建新電廠，以因應日益龐大的能源需求。

英國金融時報（FT）報導，包含亞馬遜、Google及Meta在內的企業，已簽署一項共同訴求，支持在2050年前，將全球核能發電容量提升至三倍。西方石油公司（Occidental）及陶氏化學（Dow）也支持該目標。這項聲明由倡議團體世界核能協會（WNA）居中協調擬定。

而同為用電大戶的微軟及蘋果，則承諾減少碳足跡，並未簽署該宣言。

去年9月，包含高盛（Goldman Sachs）、美國銀行（BofA）、巴克萊銀行及摩根史坦利等14家全球大型金融機構，也簽署一則類似宣言，允諾增加對核能的支持，並對多國在聯合國氣候變遷綱要公約第28次締約方大會（COP28）上，針對2050年前提高全球核電容量至三倍的訴求，提供支持。

亞馬遜表示，過去幾年間，公司已投資超過10億美元於核工業，並說加速建立新發電站，對美國安全「相當重要」，因這樣才能滿足增長中的能源需求，同時對抗氣候變遷。

Meta全球能源負責人帕雷克（Urvi Parekh）則說，Meta公司也支持該宣言，因相信建造昂貴核電廠將帶來重大挑戰，亟需開發商、電力業者、政府及能源使用者通力合作。她也補充，宣言期望能鼓勵政府，使核電增建的規範更順暢，並暗示電力供應方，核電將會有買家。Meta去年發布了新核能招標計畫，希望能於2030年代，在美國增加1-4 GW的核能發電容量。

這波核能復興，也使某些國家改變政策，其中包括日本：日本政府甫宣布，希望在2040年前將核能發電占比自2023年的8.5%，提高到20%。

即便耗資甚鉅，核工業仍受已開發經濟體持續增加的電力需求所鼓舞，國際能源總署（IEA）預測，未來十年間，電力需求將以每年3%的速度成長。

然而，致力於小型模組化反應爐（SMRs）等下一代核技術的開發者，仍面臨技術、規範及資金方面的挑戰。縱使科技團體已簽署許多開發SMRs的無約束力合作備忘錄，但只有少數對計畫資金提出承諾。