日銀暗示繼續升息 市場預估這輪最高利率上看1.25%

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
日本銀行（央行）總裁植田和男表示，他不會太過擔心日本公債殖利率攀升至十多年來最高水準，暗示他無意立即採取行動加以干預，且決心繼續升息。路透
日本銀行（央行）總裁植田和男表示，他不會太過擔心日本公債殖利率攀升至十多年來最高水準，暗示他無意立即採取行動加以干預，且決心繼續升息。路透

日本銀行（央行）總裁植田和男表示，他不會太過擔心日本公債殖利率攀升至十多年來最高水準，暗示他無意立即採取行動加以干預，且決心繼續升息。日銀觀察人士預期，日銀升息步調將是漸進的，不過對這輪升息的最高利率預估已提升至1.25%。

植田和男12日在國會答詢時表示：「我的理解是，自去年以來的上升趨勢，反映的是市場對經濟、通膨或是海外利率變動的看法」，「我們與市場的看法並無太大差距」。這番言論顯示，即便基準的日本10年期公債殖利率本周突破關鍵水準1.5%，最高一度攀抵1.578%，是16年新高，日銀仍不太可能進場干預。日銀去年結束殖利率曲線控制（YCC）政策，而植田持續表明應由市場決定殖利率水準。

植田表示：「推動長期殖利率的最大因素之一，是市場對短期利率前景的預期」，「殖利率變動以反映這些觀點是很自然的。」

彭博資訊Markets Live評論指出，植田和男這次用了「異常清晰」的措辭，為日本公債殖利率上升辯護，為債券市場大步向前提供理由。

日本20年期公債殖利率12日也一度觸及2008年來最高，30年期則攀升至2.615%，為2006年來最高，都是在反映市場認為日銀將繼續逐步升息。

日圓匯率本周一度攀抵五個月新高，12日則連續第二天回跌，盤中一度貶值0.95%，至149.19日圓兌1美元。

植田的言論與其他官員的立場一致，這些官員對於近期債券殖利率的上升表現出相對冷靜的態度。財務大臣加藤勝信11日表示，這些變動同時有正面和負面影響。

日銀理事會下周將召開決策會議，而先前已在1月升息1碼，將基準利率上調至0.5%。儘管少有分析師預期日銀本月會再行動，但植田已表明，如果他們的經濟預測實現，當局將提高借貸成本。

彭博資訊12日公布針對52名經濟學家進行的調查，顯示經濟學家預測日銀本輪升息的最高利率為1.25%，高於先前調查的1%，以及去年預測的0.5%。

調查顯示，52名經濟學家全都預測日銀在3月19日結束的會議按兵不動，其中48%預期下一次升息可能是在7月，比率較前次調查的56%下滑。

絕大多數、即76%的受訪經濟學家預測日銀將堅持每六個月升息一次的步調，預測下一次升息會在6月至9月之間。不過預測會提前升息的人數增加，預料5月1日就會出手升息的人數比率從4%提升至13%。

日本 植田和男

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