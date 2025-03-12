快訊

汽車「隔熱紙透光度」6月公布指引 陳世凱：人命比隱私重要

瑞典電動車電池製造商Northvolt宣布破產 5千名員工恐受影響

中央社／ 斯德哥爾摩12日專電
瑞典電動車電池製造公司Northvolt因無法取得更多資金，今天向瑞典法院提交破產聲請，宣布破產。圖／法新社
瑞典電動車電池製造公司Northvolt因無法取得更多資金，今天向瑞典法院提交破產聲請，宣布破產。圖／法新社

瑞典電動車電池製造公司Northvolt雖然在1月股東大會中，有絕大多數股東贊成Northvolt繼續經營，但因無法取得更多資金，今天向瑞典法院提交破產聲請，宣布破產。

Northvolt成立於2016年，歐洲曾寄望Northvolt能夠減少西方車廠對中國競爭對手的依賴。Northvolt經歷工安、高額負債、聲請破產保護等危機，1月8日的股東大會雖得到多數股東同意繼續營運，但因無法取得更多資金，今天正式宣布破產。

Northvolt破產是瑞典產業史上大型破產案之一，預計影響5000名左右的員工。

許多國際專業人士因工作而從瑞典其他城市甚至世界各地移居到Northvolt工廠所在地，瑞典北部的小鎮謝萊夫特奧（Skellefteå）。這次破產對當地造成相當震撼。

當地政府表示，Northvolt的破產對謝萊夫特奧來說是場危機，過去7年半來，因為Northvolt在此地建廠，當地政府因應將近3000名外來移入員工的需要，調整當地建設，證明謝萊夫特奧是一個可以安身立命的地方。如今Northvolt破產，工廠未來不明，讓謝萊夫特奧也陷入危機，當地政府希望瑞典中央政府盡速提供協助，也希望有新買家可以盡快接手Northvolt。

許多國際員工對瑞典電視台（SVT）表示，他們一直對前景感到不安，有些人已經開始找其他工作。也有曾參與建造工廠的瑞典員工認為過去幾年來的努力付諸流水，夢想破碎。

瑞典每日新聞報（Dagens Nyheter）評論， Northvolt在瑞典的廠房與設備依然具有相當價值，未來的買家必須有本事承接Northvolt的願景，也必須要能夠產出電池。評論認為，這樣的買家可能來自亞洲，很有可能是中國人，瑞典的電池夢最終還是破碎。

瑞典 破產 負債

延伸閱讀

川普「金卡」效應 投資移民資格法31.4美元萬起跳 瑞典50萬

家事分工影響生育率！諾貝爾獎得主揭關鍵主因 看「這國」就知道

春季草莓新品饗宴！ IKEA美食小站+瑞典餐廳推4款草莓系餐點 「鹹點料理」首度登場、「草莓霜淇淋」20元開吃

史上最嚴重！瑞典校園槍擊案釀至少10死 槍手開槍自盡

相關新聞

美股早盤／通膨緩解吹響反攻號角 那指漲1.7%、特斯拉大漲7.6%

美股三大指數12日早盤普遍上漲，美國上月通膨趨緩，緩解了市場疑慮，投資人也搶進近來跌深的科技股。

瑞典電動車電池製造商Northvolt宣布破產 5千名員工恐受影響

瑞典電動車電池製造公司Northvolt雖然在1月股東大會中，有絕大多數股東贊成Northvolt繼續經營，但因無法取得...

軍備擴充時代來了！德最大軍火商萊茵金屬訂單直線上升

鑑於烏克蘭戰爭的後果以及世界政治格局的變化，德國最大的軍火企業萊茵金屬（Rheinmetall）業績明顯上升。去年的銷售額升至約98億歐元，比2023年高出36%。該企業在杜塞爾多夫宣布，利潤上升61%，達到約15億歐元，為該公司歷史上最高。此外，訂單額也達到新高，為550億歐元，比前一年高44%。2021年底，也就是烏克蘭戰爭爆發前，該公司的訂單額還僅為245億歐元。

Puma財測失望股價一度瀉25% 估今年營收成長疲軟、獲利下滑

德國運動用品商Puma預估今年全年營收成長疲軟、獲利下滑，理由是遭遇貿易爭端和匯率波動等挑戰。由於Puma財測令人失望，...

印度電信商攜手SpaceX 為本地市場提供星鏈服務

印度億萬富豪安巴尼（Mukesh Ambani）旗下的電信公司Jio Platforms今天宣布，已與馬斯克（Elon ...

川普貿易政策帶來不確定性 亞股收盤互有漲跌

投資人對於美國總統川普（Donald Trump）反覆無常的貿易政策感到擔憂，同時愈來愈擔心他的關稅措施可能造成美國經濟...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。